MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 21:55

Johnny Depp'e eski eşten yeniden dava geliyor

Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasında sular durulmuyor.

MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 21:55
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Johnny Depp’e eski eşten yeniden dava geliyor


Oyuncu Johnny Depp ve oyuncu Amber Heard arasında geçen boşanma davası uzun süre gündemi meşgul etmişti. Johnny Depp’in eski eşine karşı açtığı iftira davasını kazanması ve Amber’in 10 milyon dolar tazminat ödemesi öngörülmüştü. Oyuncu Amber Heard kararın iptali için mahkemeye başvuruda bulundu. Johnny Depp ve Amber Heard

Tüm dünya yakından takip etti 



İki oyuncu arasında çekişmeli süren davayı tüm dünya yakından takip etti. İftiraların ve yalancı iddiaların döndüğü çekişmeli davanın sonunda kazanan taraf oyuncu Johnny Depp oldu. Ancak Amber Heard kaybetmeyi hazmedemedi. Davanın kararını onaylamadı ve iptali için bir üst kurula yeniden başvurdu. Mahkemede kullanılan dosyaların eksik olduğunu iddia ederek onlarca sayfalık bir itiraz başvurusuyla yeniden mahkeme de soluk aldı. Johnny Depp ve Amber Heard

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