Johnson, 'Türkiye'nin kaçınılmaz küresel liderliği' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti













İngiltere Başbakanlık Ofisi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama paylaştı. İki liderin, Türkiye ve İngiltere arasında artan ticareti memnuniyetle karşıladığı dile getirildi. Mevcut serbest ticaret anlaşmasını, büyüyen ekonomik ivme üzerine inşa etmek için çalışmaları genişletmeyi umduklarını belirten liderler, savunma teknolojisi ve nükleer enerji konularında da yeni işbirliklerinin yapılması konusunda mutabık kaldı.