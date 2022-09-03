İngiltere Başbakanlık Ofisi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama paylaştı. İki liderin, Türkiye ve İngiltere arasında artan ticareti memnuniyetle karşıladığı dile getirildi. Mevcut serbest ticaret anlaşmasını, büyüyen ekonomik ivme üzerine inşa etmek için çalışmaları genişletmeyi umduklarını belirten liderler, savunma teknolojisi ve nükleer enerji konularında da yeni işbirliklerinin yapılması konusunda mutabık kaldı.Johnson'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler
DÜNYA
03 Eylül 2022 - 11:32
Johnson, 'Türkiye'nin kaçınılmaz küresel liderliği' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Johnson'ın "Türkiye'nin kaçınılmaz küresel liderliğinden" dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği belirtildi.
DÜNYA
03 Eylül 2022 - 11:32
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