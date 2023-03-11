Süper Lig'de Fenerbahçe taraftarlarını sürekli bir hayal kırıklığına uğratan ve Galatasaray'ı 6 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, Sevilla'ya 2-0 mağlup olduktan sonra da UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur umutlarını yıkarken diğer taraftan da Jorge Jesus depremini yaşamaya başladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol Sevilla'yı konuk ederek sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak tur umutlarını mucizeye bıraktı. Avrupa Ligi'nde Süper Lig'de düşük performans sergileyen Sevilla'nın önünde teslim olan Fenerbahçe'de Portekizli hocanın çok zor bir maçta etkisiz performansı ve genç oyunculardan Arda Güler'e zaman ayıramaması sarı lacivertlilerin tepki çekmesine neden oldu.
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11 Mart 2023 - 01:16
Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrılma sinyali verdi: "Türkiye'ye alışmakta zorlanıyorum..."
Sezon içerisinde büyük karşılaşmalarda sergilediği etkisiz performans ve genç oyunculardan Arda Güler'den yararlanamaması nedeniyle eleştirilen Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye veda mesajı gönderdi.
SPOR
11 Mart 2023 - 01:16