Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrılma sinyali verdi: "Türkiye'ye alışmakta zorlanıyorum..."













JORGE JESUS'TAN FENERBAHÇE'YE VEDA SİNYALİ

"TÜRKİYE'YE ALIŞMAKTA ZORLANIYORUM.."

Süper Lig'de Fenerbahçe taraftarlarını sürekli bir hayal kırıklığına uğratan ve Galatasaray'ı 6 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, Sevilla'ya 2-0 mağlup olduktan sonra da UEFA Avrupa Ligi'ndeki tur umutlarını yıkarken diğer taraftan da Jorge Jesus depremini yaşamaya başladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol Sevilla'yı konuk ederek sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak tur umutlarını mucizeye bıraktı. Avrupa Ligi'nde Süper Lig'de düşük performans sergileyen Sevilla'nın önünde teslim olan Fenerbahçe'de Portekizli hocanın çok zor bir maçta etkisiz performansı ve genç oyunculardan Arda Güler'e zaman ayıramaması sarı lacivertlilerin tepki çekmesine neden oldu.Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi tamamlanacak olan Jorge Jesus'un sezon biter biter bitmez takımını bırakacağı iddia edilmişti. Jesus'un bu iddialar karşısında sessiz kalması ise, Jesus'un ayrılmaya sıcak baktığını düşündürmüştü. Brezilyalı gazeteciye demeç veren Jorge Jesus, taraftarları şoke edecek açıklamalarda bulundu. Gabriel Reis'in Youtube kanalında yaptığı konuşmasında Fenerbahçe'den ayrılıp Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anlaşma sinyallerini veren Jesus, Fenerbahçe'ye veda sinyalini şimdiden vermiş oldu.Türkiye'ye uyum sağlamakta zorlandığını belirten Jorge Jesus, şunları söyledi: Burada hava çok soğuk ve alışmakta zorlandım. Ama geleceğim hakkında kesin bir şey söyleyemem. Lütfen Mayıs ayına kadar bekleyin. Şimdi sana kucak dolusu sevgiler gönderiyorum." dedi. Tecrübeli hocanın bı açıklamaları sarı-lacivertli taraftarları oldukça üzerken söz konusu ifadeler sosyal medyada gündem oldu.