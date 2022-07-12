SPOR
12 Temmuz 2022 - 13:28

Jorge Jesus golcüsünü buldu! Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Mergim Berisha'nın yerine kimin geleceği belli oldu

Gelecek sezon için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de birçok gelişme yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteklerince çalışmalara devam eden Fenerbahçe, transfer için düğmeye bastı. Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor ve Tiago Çukur transferler gerçekleştireceğini duyuran sarı-lacivertli takım, Mergim Berisha'nın ayrılığıyla birlikte alınacak golcü de belli oldu. İşte detaylar...

SPOR
12 Temmuz 2022 - 13:28
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Jorge Jesus golcüsünü buldu! Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Mergim Berisha'nın yerine kimin geleceği belli oldu


Yeni sezon için Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takım hazırlıklarına devam ederken son olarak hazırlık maçında İngiliz ekip Hull City ile karşı karşıya gelmişti. Hull City'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

1



Teknik direktör Jorge Jesus'un isteklerinde çalışmalara devam eden Fenerbahçe, transfer için de düğmeye bastı. Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferleri için çalışmalarını duyuran sarı-lacivertliler, golcü için de düğmeye bastı.

2

Avusturya kampında Jorge Jesus'un gözünden düşen Alman forveti Mergim Berisha'dan sonra Jesus, Partizan ile oynanan hazırlık maçında Berisha'yı yedek bekletirken, Mol Fehervar mücadelesinde de kadroya dahi etmedi.

3

Kadroda olması düşünülmeyen 24 yaşındaki oyuncu için ülkesinden Mainz harekete geçti. Alman basınından gelen haberlere göreyse Mainz, Berisha için 3 milyon Euroyu gözden çıkarttı.

4

Fenerbahçe'yse geçen sezon 5 milyon Euro'ya Salzburg'dan transfer ettiği 24 yaşındaki forvet için kapıyı 5.5 milyon Euro'dan açtı. Taraflar arasındaysa pazarlıklar devam ediyor.

5

Bruma, Lincoln Henrique, Emre Mor ve Tiago Çukur'u kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı elden çıkarıp yerine kimi transfer edeceği ismi de buldu.

6

Vole'deki habere göre; Fenerbahçe, Alman yıldız Mergim Berisha'yı elden çıkarıp yerine son olarak İngiliz kulübü Watford forması giyen ve şu an serbest statüde yer alan Joshua King'i almak istiyor.

7

Watford formasıyla 33 maça çıkan Norveçli golcü, 5 gol ve 3 asist kaydetti.

8

Golcü oyuncu daha önce Bournemouth, Blackburn Rovers, Hull City, Everton, Preston, Manchester United ve Borussia Mönchengladbach gibi birçok takımda forma giydi.

9

Joshua King kimdir?

15 Ocak 1992 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde doğan Joshua King, 10 numaradır. Forvet ve kanatlarda da görev alabilen King, sağ ayağını kullanmaktadır.

  

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
İlginizi Çekebilir
Sarı kırmızılı takımın yeni transferi kim? Galatasaray'ın yeni transfer görüşmeleri yaptığı isim belli oldu!
Sarı kırmızılı takımın yeni transferi kim? Galatasaray'ın yeni transfer görüşmeleri yaptığı isim belli oldu!
Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e kapattığı kapıları Başakşehir açtı!
Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e kapattığı kapıları Başakşehir açtı!
Son Haberler
Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un ikizlerinin büyümüş halleri beğeni rekoru kırdı!
Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un ikizlerinin büyümüş halleri beğeni...
Fahri Trafik Müfettiş nedir, nasıl olunur? Fahri Trafik Müfettişi maaşı ve başvuru şartları
Fahri Trafik Müfettiş nedir, nasıl olunur? Fahri Trafik Müfettişi...
Banu Alkan hakkında bilinmeyen gerçekler şok etti! Afrodit Banu Alkan’ın gerçek ismini duyanlar inanamadı
Banu Alkan hakkında bilinmeyen gerçekler şok etti! Afrodit Banu Alkan’ın...
Selfie çekmek isteyen turist, ayağı kayınca yanardağın içine düştü!
Selfie çekmek isteyen turist, ayağı kayınca yanardağın içine düştü!
ATV'nin merakla beklenen dizisi 'Ateş Kuşları'nın yönetmelik görevini Emir Khalilzadeh üstlendi
ATV'nin merakla beklenen dizisi 'Ateş Kuşları'nın yönetmelik görevini...
Show TV’nin Demet Akbağ ile Güldürme Beni'nin 18 Temmuz konukları belli oldu!
Show TV’nin Demet Akbağ ile Güldürme Beni'nin 18 Temmuz konukları...
Tiyatro sırasında facia! Tiyatro gösterisi için sırası bekleyen izleyicilerin arasına araç daldı! Onlarca kişi yaralandı
Tiyatro sırasında facia! Tiyatro gösterisi için sırası bekleyen...
Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol aşk mı yaşıyor? Birce Akalay iddialara böyle karşılık verdi! Hayranları yorum yağmuruna tuttu
Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol aşk mı yaşıyor? Birce Akalay iddialara...
Ünlü iş insanı Ünal Pala ve ailesinden üzücü haber geldi! Bodrum'da tekne kazası geçiren Ünal Pala ve eşi hayatını kaybetti!
Ünlü iş insanı Ünal Pala ve ailesinden üzücü haber geldi! Bodrum'da...
Gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sahilde roman havası şovuyla görenleri şaşkına uğrattı!
Gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sahilde roman...
Sarı kırmızılı takımın yeni transferi kim? Galatasaray'ın yeni transfer görüşmeleri yaptığı isim belli oldu!
Sarı kırmızılı takımın yeni transferi kim? Galatasaray'ın yeni...
Seda Üren hangi ünlü isimleri eleştirdi? Seda Üren hem sözleri hem paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor
Seda Üren hangi ünlü isimleri eleştirdi? Seda Üren hem sözleri hem...
ABD'de 28 yaşındaki hamile genç kadının üzücü sonu! Hem kocası tarafından aldatıldı hem öldürüldü
ABD'de 28 yaşındaki hamile genç kadının üzücü sonu! Hem kocası...
Bu ayın en çok satılan araç markaları hangileri? Volskswagen listede yükselmeye başladı
Bu ayın en çok satılan araç markaları hangileri? Volskswagen listede...
Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos'un son halini görenler şaşkına döndü! Mustafa Sandal’la düet yapıp kliplerinde oynamıştı
Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos'un son halini görenler şaşkına...