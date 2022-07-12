Jorge Jesus golcüsünü buldu! Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Mergim Berisha'nın yerine kimin geleceği belli oldu

Yeni sezon için Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takım hazırlıklarına devam ederken son olarak hazırlık maçında İngiliz ekip Hull City ile karşı karşıya gelmişti. Hull City'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteklerinde çalışmalara devam eden Fenerbahçe, transfer için de düğmeye bastı. Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferleri için çalışmalarını duyuran sarı-lacivertliler, golcü için de düğmeye bastı.
Avusturya kampında Jorge Jesus'un gözünden düşen Alman forveti Mergim Berisha'dan sonra Jesus, Partizan ile oynanan hazırlık maçında Berisha'yı yedek bekletirken, Mol Fehervar mücadelesinde de kadroya dahi etmedi.
Kadroda olması düşünülmeyen 24 yaşındaki oyuncu için ülkesinden Mainz harekete geçti. Alman basınından gelen haberlere göreyse Mainz, Berisha için 3 milyon Euroyu gözden çıkarttı.
Fenerbahçe'yse geçen sezon 5 milyon Euro'ya Salzburg'dan transfer ettiği 24 yaşındaki forvet için kapıyı 5.5 milyon Euro'dan açtı. Taraflar arasındaysa pazarlıklar devam ediyor.
Bruma, Lincoln Henrique, Emre Mor ve Tiago Çukur'u kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı elden çıkarıp yerine kimi transfer edeceği ismi de buldu.
Vole'deki habere göre; Fenerbahçe, Alman yıldız Mergim Berisha'yı elden çıkarıp yerine son olarak İngiliz kulübü Watford forması giyen ve şu an serbest statüde yer alan Joshua King'i almak istiyor.
Watford formasıyla 33 maça çıkan Norveçli golcü, 5 gol ve 3 asist kaydetti.
Golcü oyuncu daha önce Bournemouth, Blackburn Rovers, Hull City, Everton, Preston, Manchester United ve Borussia Mönchengladbach gibi birçok takımda forma giydi.