Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kulüp televizyonuna açıklama yaptı. Lige verilen milli arayı değerlendirerek sözlerine başlayan Jorge Jesus, "3 günlük iznin ardından çalışmalarımıza bugün tekrardan başlıyoruz. Bazı oyuncuların toparlanabilmesi açısından bu zaman bize iyi geldi, önemliydi. Benim için de Portekiz'e gidip ailemi görme fırsatıydı. Hepimiz izinden daha enerjik bir şekilde dönüyoruz. Fenerbahçe, bu zaman öncesince çok güçlü, güzel bir performans sergiliyordu. Tabii ki ideali bizim açımızdan ara vermemek olurdu ancak milli maçlar var. Dolayısıyla Bu süreçte de lige verilen arada gelişmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pek çok oyuncumuz mili takımlarında ülkelerini temsil ediyorlar” diye konuştu.
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23 Eylül 2022 - 18:58
Jorge Jesus: 'İsmail'in ilk milli maçındaki performansından çok memnunum'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli futbolcu İsmail Yüksek'in milli takımda oynadığı ilk maçta gösterdiği performanstan çok memnun olduğunun altını çizerek, Beşiktaş derbisine odaklandıklarını söyledi.
SPOR
23 Eylül 2022 - 18:58
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