Jorge Jesus: 'İsmail’in ilk milli maçındaki performansından çok memnunum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kulüp televizyonuna açıklama yaptı. Lige verilen milli arayı değerlendirerek sözlerine başlayan Jorge Jesus, "3 günlük iznin ardından çalışmalarımıza bugün tekrardan başlıyoruz. Bazı oyuncuların toparlanabilmesi açısından bu zaman bize iyi geldi, önemliydi. Benim için de Portekiz'e gidip ailemi görme fırsatıydı. Hepimiz izinden daha enerjik bir şekilde dönüyoruz. Fenerbahçe, bu zaman öncesince çok güçlü, güzel bir performans sergiliyordu. Tabii ki ideali bizim açımızdan ara vermemek olurdu ancak milli maçlar var. Dolayısıyla Bu süreçte de lige verilen arada gelişmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pek çok oyuncumuz mili takımlarında ülkelerini temsil ediyorlar" diye konuştu."Önümüzde ilk derbi maçı Beşiktaş var""Taraftarlarımız bizim yanımızda olsunlar, bize inansınlar""Hedeflerimize ulaşabilmemiz için hepimizin birlik olması gerekiyor""Taraftarlarımız bizim açımızdan her an 12. oyuncu oldu""İsmail'in ilk milli maçındaki performansından çok memnunum"