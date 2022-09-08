Jorge Jesus: 'Lucescu istatistiklere baksın'













UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe evinde Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kiev'in ilk yarıda yapmak istediği şeyin taktik faullerle kendilerini durdurmak olduğunu ifade ederek, “10 dakikada 8 faul yaptılar. 25. dakikada kalecileri vakit geçirmeye başladı. Futbolda _#16# hareketlerin olmaması gerekiyor. Benim takımım sonuna kadar çalıştı bu maçı kazanabilmek için. Teknik taktik prensipleri uyguladılar” açıklamasını paylaştı.Dinamo Kiev Teknik Direktörü Lucescu'nun Fenerbahçe'nin son derece faul yaptı sözlerine cevap veren Jesus, “Lucescu'ya çok saygı duyuyorum. Kendisi teknik patron olarak kalitesini kanıtlamış isim. Ona şöyle tavsiyede bulanayım, istatistiklere bakabilir. Kaç tane faul yaptıklarını görebilir. Maçı nasıl izledi bilmiyorum ancak iyi analiz etmedi. Kiev sürekli Fenerbahçe oyuncularına faul yaparak durdurmaya çalıştı. Kalecileri sürekli yerdeydi. O maçı nasıl görüyor bilmiyorum fikrine saygı duyuyorum. İstatistiklere baktığında yanıldığını görecektir. Futbolda 5 tane an vardır. Biri de duran top. Biz de duran toplara bir hayli çalışıyoruz. Szalai ve Gustavo uzun boylu, hava toplarında iyiler. Taç atışlarında problem üreteceklerdi ve aynen bu sayede oldu. Normalde maçlar hafta boyunca çalıştıklarınızın çalıştıklarıdır. Gustavo'nun ilk golü kornerden geldi” diye konuştu.Dinamo Kiev'in oyun felsefesine değinen tecrübeli teknik adam, “Lucescu ile konuşmadım, kendisini görmedim bile. Görseydim _#12# konuşmazdım. Onu anlayabiliyorum. Bugün Fenerbahçe'yi ofansif olarak durdurmak için agresif olmaları gerekiyordu ve faul yaptılar. Belirledikleri strateji buydu. Hakem de buna müsaade etti. Her teknik patronun stratejisi vardır, onlar da bunun en güzel yol olduğunu düşündü. Ben kendisinin düşüncesinin tersini düşünüyorum. 20 küsur faul yaptılar, bu duruma adapte olmamız gerekti. Biz de aynı bu yolla yaptık. Maç boyunca kalemize gelen ilk şutları gol oldu. İlk yarıda kalemizi bulan şutları yoktu. Maç boyunca Kiev savunma yaptı. Top yüzdemize baktığımızda savunma yaptığımızı görebilirsiniz. Biz onları buna yapmayı zorladık. Haklı bir galibiyet aldık. Şimdi yapmamız gereken şey perşembe günü Rennes maçını düşünmek” ifadelerini kullandı.Dinamo Kiev ile bir rövanşları olduğuna dair soruya cevap veren Jesus, “Şampiyonlar Ligi elemelerinde onlara karşı oynadığımız maçlarda kazanıp tur atlayacağımızı düşünüyorduk. Bugün cevap vermek istedik, galibiyetle verdik. Onlar kadar güçlü olduğumu gösterdik. Grubun favorisi Dinamo Kiev ve Rennes. Fenerbahçe Avrupa'daki güçlü imajını son zamanlarda kaybetti. İlk amacımız bunu toparlamak. Bu gruptan çıkmak için şansımız var. Kiev takımı çok iyi savunma yapıyor. Ben onlara karşı 4 maç oynamıştım. Onların defansif organizasyonunu biliyorum. Pozisyon üretmek onlara kolay değildi. Oyuncularım sahada güzel bir karşılık verdi. Pozisyon sayısı belirttiğiniz gibiydi. Duran toplar belirleyici oldu” dedi.Maç sonu itibariyle Dinamo Kiev kalecisiyle yaşadığı duruma değinen Jorge Jesus, “Kendisine sözlerle değil, el işaretleriyle artık istediği kadar yerde yatabilirsin, istersen 1 saat yerde yat, önemi yok demek istedim. Futbol defansif organizasyonunuzun iyi olması gereken bir oyun. Rakibi durdurmak için _#17# hareketler yapmanıza gerek yok. Dinamo Kiev 90 dakika ve uzatmalarda bunu yaptı. Üst seviye turnuvalarda _#18# hareketler kullanılmıyor. Ama kendisi çok güzel bir kaleci. Ne kendisinin ne de Kiev'in _#19# hareketler yapmasına gerek yok. Maçı izleyen taraftarlara saygı duymanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.