Jorge Jesus’un Brezilya Milli Takımı açıklaması gündeme bomba gibi düştü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin başına sezon başında geçen Jorge Jesus, bu imzasıyla birlikte tüm dünyada isminden sıkça söz ettirmişti.
Jorge Jesus’un Fenerbahçe kariyerinde sık sık hakkında transfer iddiaları konuşulurken aynı zamanda da inişli çıkışlı bir form grafiği çizmesiyle eleştiri oklarını üzerinde toplamıştı.
Jesus sezon sonunda Brezilya'ya geri mi dönecek?
Özellikle de son haftalarda Brezilya teknik direktörlüğüyle ilgili birçok haber çıkan Jesus’un sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona erecek olmasının ardından nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyordu.
Sport TV’ye konuşan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, yaptığı açıklamalarla sarı lacivertli taraftarları da hayrete düşürdü. Jesus, yaptığı açıklamalarda ; ‘ Brezilya teknik direktörlüğüyle ismimin sıkça anıldığını ben de görüyorum. Şunu söylemem gerekiyor, Dünyada hangi teknik adam Brezilya’yı yönetmek istemez ki… Şu ana dek benimle kimsenin Brezilya teknik direktörlüğü hakkında görüşmediğini de söylemeliyim. Fenerbahçe ile olan sözleşmem Mayıs ayında sona erecek. Sonrası için nasıl bir karar vereceğim hakkında henüz düşünmedim. Sezonun sona ermesiyle birlikte kariyerimin kalan bölümünde ne yapacağıma karar vereceğim. Türkiye’de kalıp kalmayacağım çok merak ediliyor, bunu da sezon sonunda öğreneceksiniz.’ İfadelerini kullandı.