SPOR
15 Kasım 2022 - 17:33

Jorge Jesus'un yeni prensi Lucas Assadi olabilir. Fenerbahçe transfer için harekete geçti

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un bir süredir ekibiyle birlikte takip ettiği genç yıldız adayının kim olduğu ortaya çıktı. Kanarya, Lucas Assadi'nin transferi için atağa kalktı.

SPOR
15 Kasım 2022 - 17:33
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Jorge Jesus'un yeni prensi Lucas Assadi olabilir. Fenerbahçe transfer için harekete geçti


Spor Toto Süper Lig'de başlaması için gün sayılan ara transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe'nin yapacağı hamleler büyük bir merakla bekleniyor.

Sarı lacivertli ekipte yapılacak olan transfer hamleleri merakla beklenirken, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un son prensi Lucas Assadi oldu.



Lucas Assadi Fenerbahçe transfer

Kanarya yeni bir yıldız kazanabilir

Jesus ve ekibinin bir süredir ekibiyle birlikte 18 yaşındaki Şilili yıldız Lucas Assadi'yi takip ettiği ve yıldız bir futbolcu olma potansiyeline sahip olduğunu düşündüğü öğrenildi.

On numara pozisyonunda oynayan genç futbolcu Lucas Assadi, ülkesinin takımlarından U. de Chile'de forma giyiyor. Assadi'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ederken, sarı lacivertli yönetimin pazarlıklarına şimdiden başladığı ortaya çıktı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Atletico Madridli yıldız Felipe için Beşiktaş harekete geçti. Şenol Güneş transfer edilmesini istiyor
Atletico Madridli yıldız Felipe için Beşiktaş harekete geçti. Şenol Güneş transfer edilmesini istiyor
Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF Süper Lig ara transfer dönemi başlangıç tarihi
Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF Süper Lig ara transfer dönemi başlangıç tarihi
Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı
Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı
Kuponda olan maç ertelenirse kupon ne olur? Ertelenen maç kuponu ne olur, oran iade edilir mi? Maç ertelenirse iddaa kuponu ne olur?
Kuponda olan maç ertelenirse kupon ne olur? Ertelenen maç kuponu ne olur, oran iade edilir mi? Maç ertelenirse iddaa kuponu ne olur?
Şenol Güneş, Jackson Muleka hakkında kararını verdi! Muleka artık ileri uçta oynayacak
Şenol Güneş, Jackson Muleka hakkında kararını verdi! Muleka artık ileri uçta oynayacak
Türkiye-İskoçya maçı nerede ve saat kaçta oynananacak
Türkiye-İskoçya maçı nerede ve saat kaçta oynananacak
Son Haberler
Atletico Madridli yıldız Felipe için Beşiktaş harekete geçti. Şenol Güneş transfer edilmesini istiyor
Atletico Madridli yıldız Felipe için Beşiktaş harekete geçti. Şenol...
Güzel Günler dizisi konusu nedir? Show TV Güzel günler dizi oyuncuları kimlerdir? Güzel Günler oyuncu kadrosu ve konusu
Güzel Günler dizisi konusu nedir? Show TV Güzel günler dizi oyuncuları...
İzmir'in boyozunu hiç böyle yemediniz! Çıtır çıtır yalancı boyoz yapmak çok kolay! Yedikçe yiyeceğiniz boyoz tarifi
İzmir'in boyozunu hiç böyle yemediniz! Çıtır çıtır yalancı boyoz...
Amazon'dan işçi kıyımı! Dev şirket 10 kişinin işine son veriyor..
Amazon'dan işçi kıyımı! Dev şirket 10 kişinin işine son veriyor..
Peş peşe kredi başvurusu yapmak kredi notlarını tehlikeye düşürüyor!
Peş peşe kredi başvurusu yapmak kredi notlarını tehlikeye düşürüyor!
Twitter’da köklü değişiklik: Dünya devlerini rezil eden cihaz etiketi tamamen kalkıyor!
Twitter’da köklü değişiklik: Dünya devlerini rezil eden cihaz etiketi...
Akbank ve Vakıfbank mobil uygulaması çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? Akbank ve Vakıfbank mobil uygulama giriş sorunu
Akbank ve Vakıfbank mobil uygulaması çöktü mü, neden giriş yapılmıyor?...
Kerem Bürsin defterini kapatan Hande Erçel'in kalbinde Hakan Sabancı mı var? Erçel'den aşk iddialarına ters köşe!
Kerem Bürsin defterini kapatan Hande Erçel'in kalbinde Hakan Sabancı...
Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna yeni projede buluşuyor: Zehirli Sarmaşık
Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna yeni projede buluşuyor: Zehirli Sarmaşık
Dünya nüfus sayısı riskli zirvede! BM, verilerinde sayı 8 milyara ulaştı
Dünya nüfus sayısı riskli zirvede! BM, verilerinde sayı 8 milyara...
Hüseyin Baş'tan 6'lı masaya yanıt geldi
Hüseyin Baş'tan 6'lı masaya yanıt geldi
TÜİK, üçüncü çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı: Verilerde işsizlik oranı 0,7 puan azaldı!
TÜİK, üçüncü çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı: Verilerde...
GSB 2022-2023 burs ve öğrenim kredisi başvuru işlemleri başlatıldı! E devlet ile GSB KYK burs başvurusu
GSB 2022-2023 burs ve öğrenim kredisi başvuru işlemleri başlatıldı!...
Çöp Adam dizi konusu ve oyuncuları
Çöp Adam dizi konusu ve oyuncuları
Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF Süper Lig ara transfer dönemi başlangıç tarihi
Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF Süper Lig ara...