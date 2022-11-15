Jorge Jesus'un yeni prensi Lucas Assadi olabilir. Fenerbahçe transfer için harekete geçti













Kanarya yeni bir yıldız kazanabilir

Spor Toto Süper Lig'de başlaması için gün sayılan ara transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe'nin yapacağı hamleler büyük bir merakla bekleniyor.Sarı lacivertli ekipte yapılacak olan transfer hamleleri merakla beklenirken, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un son prensi Lucas Assadi oldu.Jesus ve ekibinin bir süredir ekibiyle birlikte 18 yaşındaki Şilili yıldız Lucas Assadi'yi takip ettiği ve yıldız bir futbolcu olma potansiyeline sahip olduğunu düşündüğü öğrenildi. On numara pozisyonunda oynayan genç futbolcu Lucas Assadi, ülkesinin takımlarından U. de Chile'de forma giyiyor. Assadi'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ederken, sarı lacivertli yönetimin pazarlıklarına şimdiden başladığı ortaya çıktı.