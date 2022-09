Jorge Jesus: 'Yüksek tempoda baskılı bir oyun oynadık'

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugün bir kez daha güzel bir maç çıkarttıklarını ifade ederek, “İyi bir rakibe karşı oynadık, rakibimiz iyi bir takim. Bugün maçın büyük çoğunluğunda onları kalemize yaklaştırmadık. İlk yarıda kalemize bulan şutları yoktu. İlk yarıda Kayserispor'un tehlikeli atakları Luan Peres'in yaptığı hatada oldu, onu da kalecimiz engelledi. Oyuncularımız çok harika bir maç çıkarttı. Yüksek tempoda baskılı bir oyun oynadık. Taraftarlar da performansımızı yukarıya taşımada çok destek oldu. Yapmamız gereken şey dinlenmek ve bir sonraki maça odaklanmak” dedi.Batshuayi'nin transfer sürecine değinen Jesus, “Forvet transferi için elimizde 3 opsiyon vardı. Bunlardan biri Batshuayi, diğeri Gomez ve bir oyuncu daha vardı. Ben de başkana eğer imkan varsa önceliğimin Batshuayi olduğunu söyledim, Gomez'i değil. Gomez'in özellikleri Serdar Dursun ve Pedro'ya benziyordu. Süreç bunun gibi gelişti ve o buraya geldiği için çok mutluyum” diyerek konuşmasını belirtti.Fenerbahçeli futbolcu Arao'nun performansıyla ilgili sorulan soruya cevap veren tecrübeli teknik adam, “Bugün kolektif olarak bütün takımın performansının ön plana çıktığını düşünüyorum. Bireysel olarak oyuncularla konuşmayı tercih etmem ancak burada kimse Arao'yu benden daha başarılı tanımıyor. Kendisiyle 2 sene çalıştım ve onun değerini biliyorum. Burada bazen maç kaybedildiğinde oyuncuların değeri düşebiliyor ancak benim gözümde herhangi bir etkisi olmuyor. Çünkü ben oyuncularımı tanıyorum. Buradaki oyuncularla her gün ben çalışıyorum, görüyorum. Burada ve dünyanın her yerinde taraftar da teknik patron gibi futbolu yorumluyor ancak kararı teknik patron veriyor. Arao çok harika bir maç çıkarttı. Bir önceki maçtaki oyunu onun referansı olarak kabul edilmemeli. Bütün maçlara bakmamız gerekiyor. Ben oyuncularımı böyle değerlendiriyorum” dedi.Türk futbolunun kalitesi hakkındaki soruyla ilgili konuşan Jesus, “Türkiye liginin kalitesini gördüğüm zaman şaşırdım. Çok fazla bireysel anlamda iyi futbolcu ve iyi futbol oynayan takım var. Her maç zor. Burada maçları kazanmak kolay değil. Teknik, taktik seviye çok yüksek. Yavaş yavaş bu ligi tanıyorum” şeklinde konuştu.Fenerbahçe'nin transfer sürecine değinen Portekizli teknik adam, “Baktığımız zaman Fenerbahçe ligde en fazla gol atan takım. Avrupa Ligi'nde oynadığımız maçlarda da son derece gol attık. Buna rağmen bir forvet oyuncusu daha aldık. Büyük oyuncularla oynamaya alışığım. Büyük oyuncularla çalıştım ve onlar büyük takımlara gittiler. Ne kadar bu anlamda çok oyuncu olursa o kadar iyi” diyerek konuşmasını belirtti.Szalai'nin takımda kalma durumu ve maç içerisindeki kendi hal ve hareketleri konusu ile ilgili soruya cevap veren Jorge Jesus, “Szalai genç ve harika bir oyuncu. Onu büyük takımların izlemesi normal. Bu sene Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde iyi performans sergilerse büyük takımlara gidecekler. Avrupa Ligi önemli bir vitrin. Avrupa arenasındaki maçlarda takımları takip ediyorlar. Benim için elbette ki ligi kazanmak oldukça önemli ancak Avrupa'daki performans da önemli. Türk futbolu içinde önemli. Dışarıdan Türk futbolunun kalitesini insanlar bilmeyebilir. Burada tutkulu ve kaliteli futbol oynanıyor. Avrupa'da da bunu göstermemiz gerekiyor. Maç içerisinde ben de oyuncularla birlikte oynuyorum. Kurduğun iletişimlerle o maçı yaşıyorum. Onlar beni tanıyorlar, maç bittiğimizde oradaki konuşmalar bitiyor. Sahada problemlerle karşılaştıklarında ben de aynı problemle karşılaşıyorum. Ama onlar da biliyor ki bu benim huyum” diye konuştu.