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21 Aralık 2022 - 18:53

Jose Mourinho, eski öğrencisi Maicon hakkında konuştu...

Portekizli çalıştırıcı, 2008-2010 yılları arasında Inter Milan'da beraber çalıştığı Maicon hakkında konuştu.

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21 Aralık 2022 - 18:53
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Jose Mourinho, eski öğrencisi Maicon hakkında konuştu...


Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, 2008-2010 yılları arasında Inter Milan'da beraber çalıştığı Maicon hakkında konuştu: 

 



"O dönem Siena deplasmanına çıkacaktık. Yardımcılarım yanıma geldi. Maicon'un yılbaşında Brezilya'ya tatile gitmek için her sene beşinci sarı kartı görüp cezalı duruma düştüğünü söylediler. Siena maçından önce Maicon'a, sarı kart görürse, tatile gitmesine izin vermeyeceğimi söyledim. Aptal değilim tabii ki de. Bazı şeylerin farkındaydım. Maicon da bana, gol atarsam tatile gidebilir miyim diye sordu. 'İki gol atarsan, tatile gidebilirsin.' dedim. Maicon o maçta iki gol attı. Yetmedi, formasını da çıkarıp sarı kart cezalısı oldu ve tatile gitti. Ona bir hafta daha ekstra izin verdim."

 

Brezilyalı sağ bek Maicon, 2006-2012 yılları arasında Inter Milan forması giymişti. 2010'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın as sağ bekiydi. İtalya kariyeri sonrası rotasını İngiltere'ye çevirmiş ve Manchester City forması giymişti.

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