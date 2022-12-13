SPOR
13 Aralık 2022 - 16:05

Jose Mourinho için yeni bir iddia geldi, tecrübeli teknik adam için Portekiz serüveni mi başlıyor?

Dünya Kupası'nda Fas'a elenerek turnuvaya veda eden Portekiz Milli Takımı için yeni bir iddia gündeme geldi. İtalya basınına göre hedefte Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho var.

SPOR
13 Aralık 2022 - 16:05
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Jose Mourinho için yeni bir iddia geldi, tecrübeli teknik adam için Portekiz serüveni mi başlıyor?


Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'a kaybeden Portekiz'de Fernando Santos'un yerine Jose Mourinho'nun geçeceği fazlasıyla konuşulmaya başlandı.

İtalya basınından La Gazzetta dello Sports'un haberine göre; Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday olduğu belirtildi.



Portekiz Futbol Federasyonu'nun tecrübeli çalıştırıcının Roma'yı da bırakmadan milli takımı çalıştırabilme seçeneğini sunduğu, Mourinho'nun da iki takımı birlikte yönetme teklifine sıcak baktığı iddia edildi.

2021 - 2022 sezonunun başında Roma'nın başına geçen Mourinho, 1996 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde daha önce hiç milli takım çalıştırmadı. 59 yaşındaki çalıştırıcı, teklifi kabul etmesi halinde; kariyerinde bir ilki yaşayacak.

Roma, bu sezon Serie A'nın ilk 15 haftasında topladığı 27 puanla yedinci basamakta yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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