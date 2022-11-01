Juan Mata: Son haftalarda çok gol kaçırıyoruz







Mata takımdaki problemi söyledi







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da bu sabah Beşiktaş derbisi hazırlıklarının devam ettiği antrenmanın ardından Juan Mata basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Galatasaray'da Juan Mata, basın mensuplarına yapmış olduğu çarpıcı açıklamalarda ;' Buraya geldiğimden bu yana gerçekten çok sıcak bir karşılama yaşadım. Tüm takım arkadaşlarım, taraftarlarımız benimle yakından ilgilendi. Bu sene şampiyonluk yolunda oldukça inançlıyız. Sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Son haftalarda yaşadığımız tek problem sürekli olarak gol kaçırıyor olmamız. Bu bitiricilik problemimizi de önümüzdeki maçlarda aşacağımıza inanıyorum. ' ifadelerini kullandı.