SPOR
01 Kasım 2022 - 14:53

Juan Mata: Son haftalarda çok gol kaçırıyoruz

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, takım olarak son haftalarda yaşadıkları problemlerden bahsederken, şampiyonluk hedefleri hakkında konuştu.

SPOR
01 Kasım 2022 - 14:53
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Juan Mata: Son haftalarda çok gol kaçırıyoruz


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da bu sabah Beşiktaş derbisi hazırlıklarının devam ettiği antrenmanın ardından Juan Mata basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mata takımdaki problemi söyledi

Galatasaray'da Juan Mata, basın mensuplarına yapmış olduğu çarpıcı açıklamalarda ;



Mata Galatasaray BJK

' Buraya geldiğimden bu yana gerçekten çok sıcak bir karşılama yaşadım. Tüm takım arkadaşlarım, taraftarlarımız benimle yakından ilgilendi. Bu sene şampiyonluk yolunda oldukça inançlıyız. Sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Son haftalarda yaşadığımız tek problem sürekli olarak gol kaçırıyor olmamız. Bu bitiricilik problemimizi de önümüzdeki maçlarda aşacağımıza inanıyorum. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Galatasaray'da Okan Buruk, Nicolas Raskin'i istedi
Galatasaray'da Okan Buruk, Nicolas Raskin'i istedi
Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!
Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!
Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!
Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!
Fenerbahçeli Jorge Jesus'un İstanbulsporlu futbolcuya bağırarak yerde tekmelediği ortaya çıktı!
Fenerbahçeli Jorge Jesus'un İstanbulsporlu futbolcuya bağırarak yerde tekmelediği ortaya çıktı!
Güntekin Onay Emre Mor’a ne dedi? Güntekin Onay’dan Emre Mor’a sert tepki!
Güntekin Onay Emre Mor’a ne dedi? Güntekin Onay’dan Emre Mor’a sert tepki!
İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Son Haberler
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar, sigortasız işçiler ne yapmalı? 2022 sigortasız işçi ihbar hattı
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar, sigortasız işçiler...
Toyota Corolla Cross Hybrid 2022 görücüye çıktı! Özellikleri ve Türkiye'ye özel lansman indirimli fiyatı!
Toyota Corolla Cross Hybrid 2022 görücüye çıktı! Özellikleri ve...
Kira gelir beyannamesi nedir, neden verilir? Kira gelir beyannamesi vermeme cezası nedir? Kira gelir beyannamesi ceza tutarları 2022
Kira gelir beyannamesi nedir, neden verilir? Kira gelir beyannamesi vermeme...
Kamuda kaç personel ve memur çalışıyor? Türkiye İstatistik Kurum verileri açıkladı!
Kamuda kaç personel ve memur çalışıyor? Türkiye İstatistik Kurum...
GSS borçları nedir, ne demektir? GSS borçları silinecek mi? GSS borçları hakkında alınan kararlar 2022
GSS borçları nedir, ne demektir? GSS borçları silinecek mi? GSS borçları...
Emekli maaş promosyonları ne kadar? 2022 promosyon kampanyaları ve sunulan fırsatlar
Emekli maaş promosyonları ne kadar? 2022 promosyon kampanyaları ve...
Anroid kullanıcıları dikkat! Banka hesabınızın sıfırlanmaması için bu uygulamaları hemen kaldırın
Anroid kullanıcıları dikkat! Banka hesabınızın sıfırlanmaması...
Bedelli askerlik nedir, kimler yapabilir? Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik yapma şartları 2022
Bedelli askerlik nedir, kimler yapabilir? Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli...
CarrefourSA personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 CarrefourSA personel alımı
CarrefourSA personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 CarrefourSA...
Banko asistanı nedir, banko asistanları ne iş yapar? Banko asistanı maaşı 2022
Banko asistanı nedir, banko asistanları ne iş yapar? Banko asistanı...
Galatasaray'da Okan Buruk, Nicolas Raskin'i istedi
Galatasaray'da Okan Buruk, Nicolas Raskin'i istedi
Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!
Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!
Odeabank personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 Odeabank başvuru iş formu
Odeabank personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 Odeabank başvuru...
Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!
Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!
Aras kargo personel alım şartları nelerdir, kaç kişi alınacak? 2022 Aras kargo başvuru formu
Aras kargo personel alım şartları nelerdir, kaç kişi alınacak? 2022...