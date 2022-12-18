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18 Aralık 2022 - 19:32

Juraj Kucka'dan Ersun Yanal'ı kızdıracak sözler...

Bir dönem ülkemizde Trabzonspor'da forma giyen Slovakyalı futbolcu basına demeç verdi.

SPOR
18 Aralık 2022 - 19:32
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Juraj Kucka'dan Ersun Yanal'ı kızdıracak sözler...


2017 yazında Milan'dan ayrılarak ülkemize adım atan Trabzonspor'un eski futbolcusu Juraj Kucka, basına açıklamalarda bulundu. Türkiye günlerinden de bahseden veteran oyuncu, Trabzonspor taraftarlarından övgüyle bahsetti: "Çılgın bir taraftar topluluğu vardı gerçekten. Şampiyonluğu çok istediler. Bize çok güç veriyorlardı." 

 



Juraj Kucka, sadece 9 maç beraber çalıştığı teknik direktör Ersun Yanal'ı ise yerden yere vurdu. 35 yaşındaki futbolcu, "O adam; bırakın ligi, köy ligi dahi kazanamaz. Antrenmanlarda farklı bir şey hiç yapmıyorduk. Her antrenman aynı şey..." ifadelerini kullandı. 

 

Trabzonspor, 2017/18 sezonunda evinde Akhisar'a 6-1 kaybettiği maç sonrası Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı ve sezonu Rıza Çalımbay ile tamamlamıştı.  

 

Juraj Kucak, Trabzonspor kariyerinde 38 maçta forma giymişti. Slovak orta saha, 3 gol ve 6 asist yapmıştı.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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