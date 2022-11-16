Jürilikten bir anda ayrılmıştı! Athena Gökhan O Ses Türkiye'den neden ayrıldığını açıkladı! Acun'dan baskı...

Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. 25 Kasım’da başrolünde yer aldığı “ Kendi Yolumda “ filmi ile sevenleriyle buluşacak ünlü müzisyen, O Ses Türkiye’deki jüri üyeliğinin sonlanmasının nedenini açıkladı.
O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı!Ekşi Sözlük’te bir yazar Gökhan Özoğuz’un O Ses Türkiye’deki jüri üyeliğinden alınması için Acun Ilıcalı’nın baskı gördüğünü iddia etti. Özoğuz bu soruya özellikle yanıt vermek istediğini söyleyerek, böyle bir şeyin asla söz konusu olmadığını, Ilıcalı ile ilk program yapmaya başladığından beri muhabbetlerinin aynı şekilde devam ettiğini belirtti.
Programda 5 yıl boyunca jüri üyeliğini yaptığını söyleyen Özoğuz, programın artık kendi için süresini doldurduğunu, Acun Ilıcalı’nın da sürekli yurt dışında olduğu için programın da zamanını doldurduğunu düşündüğünü dile getirdi.