Jürilikten bir anda ayrılmıştı! Athena Gökhan O Ses Türkiye'den neden ayrıldığını açıkladı! Acun'dan baskı...







O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı!







Müzik sektörüne çok güzel dokundu

Gökhan Özoğuz siyasete girecek mi?

Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. 25 Kasım’da başrolünde yer aldığı “ Kendi Yolumda “ filmi ile sevenleriyle buluşacak ünlü müzisyen, O Ses Türkiye’deki jüri üyeliğinin sonlanmasının nedenini açıkladı.Ekşi Sözlük’te bir yazar Gökhan Özoğuz’un O Ses Türkiye’deki jüri üyeliğinden alınması için Acun Ilıcalı’nın baskı gördüğünü iddia etti. Özoğuz bu soruya özellikle yanıt vermek istediğini söyleyerek, böyle bir şeyin asla söz konusu olmadığını, Ilıcalı ile ilk program yapmaya başladığından beri muhabbetlerinin aynı şekilde devam ettiğini belirtti.Programda 5 yıl boyunca jüri üyeliğini yaptığını söyleyen Özoğuz, programın artık kendi için süresini doldurduğunu, Acun Ilıcalı’nın da sürekli yurt dışında olduğu için programın da zamanını doldurduğunu düşündüğünü dile getirdi.O Ses Türkiye ile ilgili gelen soruları yanıtlamaya devam eden Özoğuz, programın müzik sektörüne çok güzel bir dokunuş yaptığını, kültürümüzdeki farklılıkları güzel bir şekilde ortaya çıkardığını ifade etti. Programdan çıkan çok başarılı seslerin de kariyerlerinde yükseldiğini sözlerine ekledi.Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından ara ara siyaset gündemine ilişkin paylaşımlar yapıyor. Ekşi sözlükten gelen “ Milletvekili olacak mı? “ sorusuna yanıt veren ünlü müzisyen, milletvekilliğinin göründüğünden çok değişik bir olay olduğunu, sanatçıların sanatını icra ederken halkın kendi kalbinde atan her şeyi ortaya döktüğünü düşündüğünü dile getirdi. Siyasete girmeyeceğinin mesajını veren Özoğuz, hayatı samimi bir şekilde kutlayarak yaşamanın kendisine daha mantıklı geldiğini belirtti.