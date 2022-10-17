Justin Bieber'ın eski sevgilisi ve yeni eşi aynı karede buluştu! Hailey Bieber ve Selena Gomez'den ortak poz

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, 8 yıl önce şarkıcı Selena Gomez ile büyük bir aşk yaşadı. Uzun süre birlikte olan çift daha sonra yollarını ayırdı.
Justin Bieber, Eylül 2018'de model Hailey Baldwin ile evlendi. Selena Gomez bir süredir ünlü şarkıcı The Weeknd ile çıkıyordu, ancak ilişkisi çok uzun sürmedi. Bieber'in hayranların gönlü Justin-Selena ilişkisini istediği Hailey Bieber çok fazla linç aldı. Ancak, hepsi aldıkları yorumları dikkate almadılar ve hayatlarına devam ettiler.
SELENA GOMEZ İLE İLGİLİ KONUŞMUŞTUHailey Bieber, geçtiğimiz günlerde katıldığı podcast yayınında Selena Gomez hakkında ilk kez konuştu. Hailey, Justin ile yatak odası sırlarını ortalığa dökerken en sevdikleri pozisyonlardan bahsetti.
Bieber'ın Gomez'den ayrılmasından bahseden Hailey, aldatma iddiaları hakkında konuşurken ‘Dışardan nasıl gözüktüğünü biliyorum’ ifadelerini kullandı. ‘Dışardan nasıl gözüktüğünü biliyorum’ ifadelerini kullandı. Justin'i ilk gördüğünde bir ilişkisi olmadığını söyleyen Hailey, başkalarının ilişkilerini mahvedecek türden biri olmadığını dile getirdi.
KOCASININ ESKİ AŞKIYLA YANAK YANAĞA
İki isim, bu pozlarla aralarında herhangi bir sorun olmadığını da kanıtlamış oldular.