MAGAZİN
17 Ekim 2022 - 12:34

Justin Bieber'ın eski sevgilisi ve yeni eşi aynı karede buluştu! Hailey Bieber ve Selena Gomez'den ortak poz

Şarkıcı Justin Bieber'ın bir dönem birlikte olduğu Selena Gomez ile şuan evli olduğu Hailey Bieber, samimi pozlar verdi. İkilinin davette bir araya geldiği bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

MAGAZİN
17 Ekim 2022 - 12:34
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Justin Bieber'ın eski sevgilisi ve yeni eşi aynı karede buluştu! Hailey Bieber ve Selena Gomez'den ortak poz


Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, 8 yıl önce şarkıcı Selena Gomez ile büyük bir aşk yaşadı. Uzun süre birlikte olan çift daha sonra yollarını ayırdı.

Hailey Bieber ve Selena Gomez



Justin Bieber, Eylül 2018'de model Hailey Baldwin ile evlendi. Selena Gomez bir süredir ünlü şarkıcı The Weeknd ile çıkıyordu, ancak ilişkisi çok uzun sürmedi. Bieber'in hayranların gönlü Justin-Selena ilişkisini istediği Hailey Bieber çok fazla linç aldı. Ancak, hepsi aldıkları yorumları dikkate almadılar ve hayatlarına devam ettiler.

Hailey Bieber ve Selena Gomez

SELENA GOMEZ İLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Hailey Bieber, geçtiğimiz günlerde katıldığı podcast yayınında Selena Gomez hakkında ilk kez konuştu. Hailey, Justin ile yatak odası sırlarını ortalığa dökerken en sevdikleri pozisyonlardan bahsetti.

Hailey Bieber ve Selena Gomez

Bieber'ın Gomez'den ayrılmasından bahseden Hailey, aldatma iddiaları hakkında konuşurken ‘Dışardan nasıl gözüktüğünü biliyorum’ ifadelerini kullandı. ‘Dışardan nasıl gözüktüğünü biliyorum’ ifadelerini kullandı. Justin'i ilk gördüğünde bir ilişkisi olmadığını söyleyen Hailey, başkalarının ilişkilerini mahvedecek türden biri olmadığını dile getirdi.

KOCASININ ESKİ AŞKIYLA YANAK YANAĞA

Hailey Bieber ve Selena Gomez

Aralarının kötü olduğu düşünülen Hailey ve Serena'nın beklenmedik bir fotoğrafları ortaya çıktı. Justin Bieber'ın eski sevgilisi Gomez ile şimdiki eşinin samimi görüntüleri sosyal meddya hesaplarında dolaşmaya başlarken ikilinin yanak yanağa pozları herkesi şaşkına çevirdi.

Hailey Bieber ve Selena Gomez

İki isim, bu pozlarla aralarında herhangi bir sorun olmadığını da kanıtlamış oldular.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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