SAĞLIK
06 Temmuz 2022 - 13:35

Justin Bieber'ın hastalığı Ramsay Hunt sendromu nedir?

Dünyaca ünlü Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, hafta sonu paylaştığı bir video ile nadir görülen Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını açıkladı. Bunun üzerine takipçileri bu hastalığın ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki Ramsay Hunt hastalığı nedir? Neden olur? Belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

SAĞLIK
06 Temmuz 2022 - 13:35
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Justin Bieber'ın hastalığı Ramsay Hunt sendromu nedir?


Dünyaca ünlü Justin Bieber, 10 Haziran 2022 tarihinde paylaştığı bir video ile oldukça nadir görülen bir hastalık olan Ramsey Hunt sendromuna yakalandığını açıkladı. Bu hastalık bir yüz felci olarak bilinirken bir virüs nedeni ile tetiklendiğini söyleyebiliriz. Bieber'ın bu hastalığını duyan hayranları hastalığa ilişkin detayları araştırmaya başladı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ramsey Hunt sendromuna ne yol açar?

Bu hastalık RHS varicella zoster virüsü (VZV) denilen bir virüs nedeniyle tetikleniyor. Bahsi geçen bu virüs suçiçeğine ve zonaya yol açmaktadır. Yüz felcine yol açmasının nedeni ise bu virüsün yüz kaslarını kontrol etmesine yardımcı olan sinir hücrelerinin enfekte olması sonucunda oluşmaktadır.



UK derneğine göre "Facial Palsy" yani yüz felci sendromu yaşayan kişilerin büyük çoğunluğu çocukken suçiçeği geçiren kişilerdir. Kişilerin vücutları bu hastalığı her ne kadar yenmiş olsa da virüs inaktif şekilde vücutta yaşamına devam edebilmektedir.

Bu virüs belli bir süre sonra tekrar aktif hale gelebilmektedir. Bu durumun arkasındaki sebep net olarak bilinmemekle beraber bağışıklık sisteminin gücünü kaybetmesi tetikleyici bir unsur olarak görülebilmektedir. Bu hastalığın ortaya çıkmasındaki diğer bir neden ise strestir. Kişilerin yüksek stres yapmaları zonaya dönüşebilmektedir.

Justin Bieber hastalığı

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Justin Bieber geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile hastalığını duyurunca hastalığın nedenleri ve belirtileri merak konusu oldu.

Bu hastalığın en görülen belirtilerinden biri yüz kaslarının güçlerini kaybetmesidir. Bunun yanı sıra yüz, kulak, ağız içi ve kafa derisinde kabarcıklar ve kaşıntı ise diğer belirtiler arasındadır. Ayrıca kimilerinde duyma kaybı ve şiddetli acı durumları da yaşanabilmektedir.

Bu hastalık bulaşıcı mıdır?

Suçiçeği bulaşıcı iken zona ve RHS bulaşıcı bir hastalık değildir. Lakin doktorların uyarısı kapsamında suçiçeği veya zona geçirmemiş kişiler, RHS'li birinin açık yarasından virüs kapabilirler.

Hastalık ne kadar yaygındır?

Oldukça nadir görülen bir hastalık olan Ramsey Hunt sendromunun ABD'deki Ulusal Nadir Görülen Hastalıklar Örgütü araştırmalarına göre 100 bin kişi arasında 5 kişide görüldüğü tahmin edilmektedir. Kanser hastalığı için bu oran ise 100 bin kişiden 440 kişide görülmektedir.

Nasıl teşhis ediliyor ve tedavisi ne?

Hastalığın teşhis edilebilmesi için doktorlar kan testi yaptırılmasını önermektedir. Hastalığın tedavisinde ise Antiviral ilaçlar, steroid, ağrı kesici ve yüz egzersizleri kullanılmaktadır.

Bu hastalığa yakalanan kişiler çoğu iyileşirken sinir hasarı yüksek olan kişilerde tam iyileşme süreci biraz uzun sürebiliyor. Bunun yanı sıra bu hastalığa yakalanan kişilerden azında da olsa yüz felcinin bir kısmının veya işitme kaybının kalıcı hale gelmesi mümkün.

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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