K-Pop sevenlere kötü haber! Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu: Henüz 25 yaşındaydı







ASTRO MOONBİN KİMDİR?











Güney Koreli K-pop grubu Astro'nun üyesi olan ve 25 yaşında olan Moonbin, menajeri tarafından yerel saatle 8:10'da Seul'deki evinde ölü bulundu. Olayın ardından polise bildirildi. Astro'nun bağlı olduğu yapım şirketi Fantagio, resmi bir açıklama yaparak Moonbin'in 19 Nisan'da ani bir şekilde aramızdan ayrıldığını duyurdu. Aile, arkadaşlar, hayranlar ve şirket çalışanları büyük bir üzüntü ve şok içinde. Moonbin'in destekçilerine, acı haberi bu kadar ani bir şekilde duyurmaktan dolayı özür dileyen şirket, merhumun ailesinin cenaze töreninin mümkün olduğunca sessiz bir şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.Astro Moonbin, Güney Kore'nin ünlü K-Pop gruplarından Astro'nun bir üyesiydi. Cheongju kentinde 26 Ocak 1998'de doğdu ve oyunculuk kariyerine çeşitli televizyon dizilerinde rol alarak başladı. 2016 yılında Astro grubuna katılarak müzik kariyerine adım attı. Grubun ana dansçısı ve vokalisti olarak tanınıyordu ve ayrıca solo aktivitelerde de yer aldı. Müzikal ve tiyatro performanslarında da görev yapan Moonbin, hayranları tarafından çok sevilen bir isimdi. Ancak ne yazık ki, 19 Nisan 2023 tarihinde evinde ölü bulundu. Olayın nedeni henüz açıklanmadı ve otopsi sonuçları bekleniyor.