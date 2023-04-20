K-POP yıldızı evinde ölü bulundu!













MOONBİN KİMDİR?

18 YAŞINDA ASTRO’YA KATILDI

25 yaşındaki yıldızın ölümü, K-pop üyelerinin karşı karşıya olduğu yoğun stresle ilgili endişeleri tazeliyor ve son yıllarda diğer 3 yıldızın ölümlerini akla getiriyor.Polis, kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceğini söyledi.Moonbin'in müzik şirketi Fantiago, Twitter'da "beklenmedik bir şekilde dünyamızdan ayrıldı ve gökyüzünde bir yıldız oldu" diyerek ölüm haberini paylaştı.Hayranları, Güney Kore, ABD, Şili, Endonezya ve Filipinler de dahil olmak üzere dünyanın başka yerlerindeki sokak anıtlarına çiçek ve notlar bıraktı. Ölümü, sosyal medyada büyük bir üzüntüye yol açtı. Bir kişi Twitter'da "Huzur içinde yat Moonbin. Umarım yıldızlar ve ay sana iyi gelirler. Umarım sana tüm rahatlığı ve sevgiyi verirler." dedi. Bir başkası "Moonbin, gülüşlerin geceyi aydınlatacak." paylaşımı yaptı.Tüm hayatını kapsayan bir kariyere sahip olan Moonbin, ender bir K-pop yıldızları arasındaydı. 2000'li yıllarda sanat dünyasına çocuk oyuncu ve model olarak girdi. Oyunculuğa ilk girişini 2009 yılında, 11 yaşında popüler Kore dizisi Boys Over Flowers'ta rolü ile yaptı.Billboard Magazine'in Asya muhabiri Rob Schwartz, BBC'ye verdiği demeçte, uluslararası ünü BTS veya Blackpink ortamında olmasa da, çalıştırma sisteminin çılgınca popüler olduğunu söyledi. K-pop üyelerinin sosyal medyadaki hayranları, onların mükemmel görünümleri için yoğun baskı altında olduğunu ifade ettiler.