MAGAZİN
20 Nisan 2023 - 17:47

K-POP yıldızı evinde ölü bulundu!

Astro grubunun üyesi, çarşamba gecesi Seul'deki dairesinde menajeri tarafından ölü bulundu.

MAGAZİN
20 Nisan 2023 - 17:47
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K-POP yıldızı evinde ölü bulundu!


 25 yaşındaki yıldızın ölümü, K-pop üyelerinin karşı karşıya olduğu yoğun stresle ilgili endişeleri tazeliyor ve son yıllarda diğer 3 yıldızın ölümlerini akla getiriyor.

Polis, kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceğini söyledi.



Moonbin'in müzik şirketi Fantiago, Twitter'da "beklenmedik bir şekilde dünyamızdan ayrıldı ve gökyüzünde bir yıldız oldu" diyerek ölüm haberini paylaştı.

Ay bineği

Hayranları, Güney Kore, ABD, Şili, Endonezya ve Filipinler de dahil olmak üzere dünyanın başka yerlerindeki sokak anıtlarına çiçek ve notlar bıraktı.

Ölümü, sosyal medyada büyük bir üzüntüye yol açtı.

Bir kişi Twitter'da "Huzur içinde yat Moonbin. Umarım yıldızlar ve ay sana iyi gelirler. Umarım sana tüm rahatlığı ve sevgiyi verirler." dedi.

Bir başkası "Moonbin, gülüşlerin geceyi aydınlatacak." paylaşımı yaptı.

Moon

MOONBİN KİMDİR?

Tüm hayatını kapsayan bir kariyere sahip olan Moonbin, ender bir K-pop yıldızları arasındaydı. 2000'li yıllarda sanat dünyasına çocuk oyuncu ve model olarak girdi. Oyunculuğa ilk girişini 2009 yılında, 11 yaşında popüler Kore dizisi Boys Over Flowers'ta rolü ile yaptı.

18 YAŞINDA ASTRO’YA KATILDI

  Billboard Magazine'in Asya muhabiri Rob Schwartz, BBC'ye verdiği demeçte, uluslararası ünü BTS veya Blackpink ortamında olmasa da, çalıştırma sisteminin çılgınca popüler olduğunu söyledi.

  K-pop üyelerinin sosyal medyadaki hayranları, onların mükemmel görünümleri için yoğun baskı altında olduğunu ifade ettiler.

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