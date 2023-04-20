K-POP yıldızı evinde ölü bulundu!

25 yaşındaki yıldızın ölümü, K-pop üyelerinin karşı karşıya olduğu yoğun stresle ilgili endişeleri tazeliyor ve son yıllarda diğer 3 yıldızın ölümlerini akla getiriyor.
Polis, kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceğini söyledi.
Moonbin'in müzik şirketi Fantiago, Twitter'da "beklenmedik bir şekilde dünyamızdan ayrıldı ve gökyüzünde bir yıldız oldu" diyerek ölüm haberini paylaştı.
Hayranları, Güney Kore, ABD, Şili, Endonezya ve Filipinler de dahil olmak üzere dünyanın başka yerlerindeki sokak anıtlarına çiçek ve notlar bıraktı. Ölümü, sosyal medyada büyük bir üzüntüye yol açtı. Bir kişi Twitter'da "Huzur içinde yat Moonbin. Umarım yıldızlar ve ay sana iyi gelirler. Umarım sana tüm rahatlığı ve sevgiyi verirler." dedi. Bir başkası "Moonbin, gülüşlerin geceyi aydınlatacak." paylaşımı yaptı.