Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken Beşiktaş'ta gözler stoper transferine çevrildi. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer dönemi oldukça hareketli geçmişti. Son olarak stoper bölgesinde Domagoj Vida'nın takımdan ayrılmasının ardından oluşan boşluk henüz doldurulamamıştı.
SPOR
23 Ağustos 2022 - 23:58
Kaan Ayhan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Beşiktaş yönetimi Kaan Ayhan transferini bitirmek için ısrarcı
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael'in ısrarla istediği stoper transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda yönetim Milli yıldızı kadroya katmak için çalışmalarını hızlandırdı.
SPOR
23 Ağustos 2022 - 23:58
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