Kaan Ayhan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Beşiktaş yönetimi Kaan Ayhan transferini bitirmek için ısrarcı













Kaan Ayhan ismi ön plana çıktı

Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken Beşiktaş'ta gözler stoper transferine çevrildi. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer dönemi oldukça hareketli geçmişti. Son olarak stoper bölgesinde Domagoj Vida'nın takımdan ayrılmasının ardından oluşan boşluk henüz doldurulamamıştı.Teknik Direktör Valerien Ismael ve yönetim arasında gerçekleştirilen görüşmelerde stoper transferi için en çok öne çıkan ismin Kaan Ayhan olduğu ortaya çıktı. Milli takımımızda da düzenli olarak forma giyen Kaan Ayhan'ın yerli statüsünde de yer alması nedeniyle Beşiktaş yönetimi bu transfere büyük bir önem gösteriyor. İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Sassuolo'nun Kaan Ayhan transferinde ciddi bir bonservis ücreti beklentisinin olması nedeniyle yapılan pazarlıklar devam ediyor. Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın büyük uğraş gösterdiği transferde siyah beyazlıların bu hafta içerisinde mutlu sona ulaşabileceği iddia ediliyor.