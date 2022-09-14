MAGAZİN
14 Eylül 2022 - 10:34

Kaan Boşnak hakkındaki iddialarla ilgili ilk defa konuştu

Şarkıcı Kaan Boşnak eşine şiddet uyguladığın gerekçesiyle bir süredir hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak ilk kez konuştu. Avukatı aracılığı ile bilgi veren Boşnak, “Fiziksel ve psikolojik şiddetin gerçek mağduru benim” dedi.

MAGAZİN
14 Eylül 2022 - 10:34
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Kaan Boşnak hakkındaki iddialarla ilgili ilk defa konuştu


Son dönemin popüler müzik gruplarından Yüz yüzeyken Konuşuruz 'un solisti olan Kaan Boşnak, hakkında çıkan eşine şiddet uyguladığı iddiaları ile başı dertte. Kaan Boşnak 2020 yılında organizatör Başak Ceylan Torun ile dünya evine girmiş ve bu evlilikten bir çocuğu olmuştu. Boşanma aşamasında olan çift hakkında şiddet iddiaları ortaya çıkmıştı. Başak Ceylan Torun'un şiddete uğradığı iddiaları haberlere yansınken şarkıcı Kaan Boşnak iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Avukatı aracılığı ile bir bilgi veren Boşnak, “Basına yansıyan ve kamuoyuna servis edilen gerçek dışı haber ve iftiralardan, sizlerle birlikte ve aynı anda olarak haberdar olmuş durumdayız” dedi.

Ayrıca Boşnak'ın avukatı Ayşegül Mermer, “Fiziksel ve psikolojik şiddetin gerçek mağdurunun müvekkilimiz Kaan Boşnak olduğu bu süreçte, kamuoyunun hassasiyetlerini suiistimal etme saiki güden ve müvekkilimizin kişilik hakları ile itibarını hedef alan gerçek dışı iddialara karşı yasal yollara ivedilikle başvurulacaktır. Bu iftiraların muhatapları ile müvekkilimiz, Yüce Türk Mahkemeleri önünde hesaplaşacaktır. Bu çerçevede Bakırköy Aile Mahkemeleri nezdinde tedbir talepli yapılan ilk başvurumuz lehimize sonuçlanmış olup bu da haklılığımızın ilk göstergesidir. Bu süreçte, özellikle müvekkilimizin oğlunun psikolojik sağlığının etkilenmemesi adına gerekli bilgi ve belgeleri yalnızca mahkemelerle paylaşmayı uygun buluyor, bu yüzden aynı objektif davranışı ve hassasiyeti siz değerli basın mensuplarından da beklemekteyiz” açıklamasını yaptı.



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Haber Editörü
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