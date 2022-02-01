MAGAZİN
01 Şubat 2022 - 14:07

Kaan Urgancıoğlu'nun 6 yıllık gizemli aşkı!

Yargı dizisinden canlandırdığı Ilgaz karakteriyle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi ortaya çıktı. Gizemli sevgilinin ise daha önceden Kiralık Aşk'ın yıldızı olduğu öğrenildi.

MAGAZİN
01 Şubat 2022 - 14:07
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kaan Urgancıoğlu'nun 6 yıllık gizemli aşkı!
Son oynadığı projelerde gösterdiği başarılı oyunculuğuyla adından sıça söz ettiren Kaan Urgancıoğlu, son projesi yargı dizisinde canlandırdığı Ilgaz karakteriyle gönüllerde taht kurdu.








Dizideki başrol arkadaşı pınar deniz ile ekran uyumunun çok fazla beğenilirken ünlü oyuncunun hayranları oyuncunun özel hayatını da merak ediyordu.



SEVGİLİSİ DE ÜNLÜ ÇIKTI!

Daha önceden Kiralık Aşk, 4N1K ve Söz gibi dizilerde boy gösteren Zeynep Oymak ile birlikte olan Kaan Urgancıoğlu'nun ilişkisinin 6 yıldır devam ettiği öğrenilirken, Kaan Urgancıoğlu ve Zeynep Oymak çiftinin ilişkilerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih ettikleri ifade edildi.



 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Farah Zeynep ve DJ Artz aşkı sona erdi!
Farah Zeynep ve DJ Artz aşkı sona erdi!
Hakim karşısına çıkan şarkıcı Berkay öfkesini kontrol edemeyince ceza aldı!
Hakim karşısına çıkan şarkıcı Berkay öfkesini kontrol edemeyince ceza aldı!
Son Haberler
Instagram'a iki yeni özellik! Türk kullanıcılar test edecek..
Instagram'a iki yeni özellik! Türk kullanıcılar test edecek..
Tokat'ta kar yağışı kaza getirdi: Devrilen yolcu otobüsünde 23 kişi yaralandı!
Tokat'ta kar yağışı kaza getirdi: Devrilen yolcu otobüsünde 23 kişi...
Farah Zeynep ve DJ Artz aşkı sona erdi!
Farah Zeynep ve DJ Artz aşkı sona erdi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar fırtınası uyarısı! Kar yağışı için tarih verildi..
Meteoroloji'den İstanbul'a kar fırtınası uyarısı! Kar yağışı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar
Üniversite öğrencisi Elon Musk'tın 5 bin dolarlık teklifini ret etti
Üniversite öğrencisi Elon Musk'tın 5 bin dolarlık teklifini ret etti
Bağcılar'da bir binanın giriş katındaki yangın panik yarattı
Bağcılar'da bir binanın giriş katındaki yangın panik yarattı
Hasta ziyaretinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Hasta ziyaretinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Trafik magandaları Avcılar İlçesi'nde kameramanın gözünü kaybetmesine sebep oldu
Trafik magandaları Avcılar İlçesi'nde kameramanın gözünü kaybetmesine...
Atama hakkı kazanamayan öğretmen silahla canına kıydı!
Atama hakkı kazanamayan öğretmen silahla canına kıydı!