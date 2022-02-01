Kaan Urgancıoğlu'nun 6 yıllık gizemli aşkı!

Son oynadığı projelerde gösterdiği başarılı oyunculuğuyla adından sıça söz ettiren Kaan Urgancıoğlu, son projesi yargı dizisinde canlandırdığı Ilgaz karakteriyle gönüllerde taht kurdu.
Dizideki başrol arkadaşı pınar deniz ile ekran uyumunun çok fazla beğenilirken ünlü oyuncunun hayranları oyuncunun özel hayatını da merak ediyordu.
SEVGİLİSİ DE ÜNLÜ ÇIKTI!
Daha önceden Kiralık Aşk, 4N1K ve Söz gibi dizilerde boy gösteren Zeynep Oymak ile birlikte olan Kaan Urgancıoğlu'nun ilişkisinin 6 yıldır devam ettiği öğrenilirken, Kaan Urgancıoğlu ve Zeynep Oymak çiftinin ilişkilerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih ettikleri ifade edildi.
Dizideki başrol arkadaşı pınar deniz ile ekran uyumunun çok fazla beğenilirken ünlü oyuncunun hayranları oyuncunun özel hayatını da merak ediyordu.
SEVGİLİSİ DE ÜNLÜ ÇIKTI!
Daha önceden Kiralık Aşk, 4N1K ve Söz gibi dizilerde boy gösteren Zeynep Oymak ile birlikte olan Kaan Urgancıoğlu'nun ilişkisinin 6 yıldır devam ettiği öğrenilirken, Kaan Urgancıoğlu ve Zeynep Oymak çiftinin ilişkilerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih ettikleri ifade edildi.