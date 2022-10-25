Kaan Yıldırım kendi işinin patronu olmak için gaza bastı!







PARASINI TEKNOLOJİYE YATIRIYOR!











Hadise ve Hande Erçel ile olan birliktelikleri iel çok konuşulan ünlü oyuncuKaan Yıldırım, magazin gündeminen ayrılmayan bir isim olmaya başladı. Şimdilerde güzel oyuncu Pınar Deniz ile aşk yaşamaya başlayan Yıldırım, diğer taraftan da kendi işinin patronu olmak için koşturuyor.Kaan Yıldırım beklenmedik bir şekilde parasını teknolojiye yatırmaya karar verdi. Oyunculuk kazancında 2019 yılında 1 milyon dolara Bodrum'da yazlık alan Kaan Yıldırım, bu sefer parasını teknoloji şirketine yatırdı. Bodrum'da bir grup genç girişimci tarafından kurulan bir VR oyun şirketine yatırımcı oldu.Kaan Yıldırım'ın sermaye yatırımı yaptığı şirket, sanal ortamda VR gözlük takmanıza ve bir enstrüman çalmanıza olanak sağlayan bir oyun geliştirdi. Bu oyunun reklam filminde rol alan ancak sonrasında ilgi odağı olmak istemeyen oyuncu, ünlü bir meslektaşından destek alarak bu işte çok paralar kazanmak istiyor.Bilindiği üzere Kaan Yıldırım, Londra'da pazarlama okumuş ve bir süre de Prag'da pazarama işini yapmıştı.