MAGAZİN
25 Ekim 2022 - 14:34

Kaan Yıldırım kendi işinin patronu olmak için gaza bastı!

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da en çok konuşulan isimler arasında yer alan Kaan Yıldırım, şimdi de yeni yatırımıyla dikkatleri üzerine çekti. Şu sıralar Pınar Deniz ile birlikte olan yakışıklı oyuncu, iş hayatında da oldukça hızlı ilerlemeye çalışıyor. Birçok yaşıtı gibi davranarak kazandığı parayı yatırıma yatıran Yıldırım, bu sefer parasını bir teknoloji şirketine yatırdı. İşte Kaan Yıldırım'ın yeni çalışması...

MAGAZİN
25 Ekim 2022 - 14:34
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Kaan Yıldırım kendi işinin patronu olmak için gaza bastı!


Hadise ve Hande Erçel ile olan birliktelikleri iel çok konuşulan ünlü oyuncuKaan Yıldırım, magazin gündeminen ayrılmayan bir isim olmaya başladı. Şimdilerde güzel oyuncu Pınar Deniz ile aşk yaşamaya başlayan Yıldırım, diğer taraftan da kendi işinin patronu olmak için koşturuyor.

PARASINI TEKNOLOJİYE YATIRIYOR!

Kaan Yıldırım

Kaan Yıldırım beklenmedik bir şekilde parasını teknolojiye yatırmaya karar verdi. Oyunculuk kazancında 2019 yılında 1 milyon dolara Bodrum'da yazlık alan Kaan Yıldırım, bu sefer parasını teknoloji şirketine yatırdı. Bodrum'da bir grup genç girişimci tarafından kurulan bir VR oyun şirketine yatırımcı oldu.



Kaan Yıldırım

Kaan Yıldırım'ın sermaye yatırımı yaptığı şirket, sanal ortamda VR gözlük takmanıza ve bir enstrüman çalmanıza olanak sağlayan bir oyun geliştirdi. Bu oyunun reklam filminde rol alan ancak sonrasında ilgi odağı olmak istemeyen oyuncu, ünlü bir meslektaşından destek alarak bu işte çok paralar kazanmak istiyor.

Kaan Yıldırım

Bilindiği üzere Kaan Yıldırım, Londra'da pazarlama okumuş ve bir süre de Prag'da pazarama işini yapmıştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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