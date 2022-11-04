Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşkından imrendiren pozlar geldi! Yıldırım'dan sevgilisi Deniz'e ''İyi ki varsın'' mesajı







''İYİ Kİ VARSIN''







Oyuncu Kaan Yıldırım kendisi gibi meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşadığı magazin gündeminde yer alırken davetlere birlikte gittikleri gibi birçok objektifte de beraber görüntülenmekteler. Pınar Deniz'in doğum günü nedeniyle Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım geldi. Mutluluktan gözleri parlayan ikilinin paylaşımı haberimizdeKaan Yıldırım ve Pınar Deniz ikilisinin ilişkileri dolu dizgin devam ederken güzel oyuncunun doğum günü nedeniyle Yıldırım aşka geldi. Sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşım yapan ikili pozları ile beğeni toplarken Yıldırım, Deniz ile fotoğrafını paylaşarak “Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim.” notunu düştü.