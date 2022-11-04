Oyuncu Kaan Yıldırım kendisi gibi meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşadığı magazin gündeminde yer alırken davetlere birlikte gittikleri gibi birçok objektifte de beraber görüntülenmekteler. Pınar Deniz'in doğum günü nedeniyle Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım geldi. Mutluluktan gözleri parlayan ikilinin paylaşımı haberimizde
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 20:53
Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşkından imrendiren pozlar geldi! Yıldırım'dan sevgilisi Deniz'e ''İyi ki varsın'' mesajı
Magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden olan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilişkisinden aşk dolu paylaşımlar gelirken Deniz'in doğum günü için o paylaşım çok konuşuldu. Yıldırım, “Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim” notunu düştü.
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 20:53
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