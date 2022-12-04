Kabak çekirdeğini uykudan önce tüketmek gece boyunca fayda üzerine fayda sağlıyor!













KABAK ÇEKİRDEĞİNİNİN BİLİNMEYEN FAYDALARI

Ay çekirdeği gibi kavrulabilen kabak çekirdeğinin prostat, kalp, ruh sağlığı ve beyin için inanılmaz faydaları vardır. Kabak çekirdeği, yüksek lif içeriği nedeniyle sindirimi kolaydır ve düzenli ve günlük olarak tüketilmelidir.Gece yatmadan önce alındığında hücrelerin dinlenmesine ve yenilenmesine yardımcı olur. Sinir ve sindirim sistemini destekler ve siz uyurken vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Kabak çekirdeği kanser önleyici özelliklere sahiptir. Laboratuvar çalışmaları, hem meme hem de prostat kanser hücrelerinin daha fazla büyümesini engelleyebileceğini göstermektedir. Ancak, bu daha fazla araştırma gerektirir. Doktorunuza mutlaka danışmalısınız.Kabak çekirdeği antioksidan ve magnezyumun yanı sıra çinko açısından da oldukça zengindir. Bunlar kalbinizin sağlıklı olarak kalmasına yardım eder. Kabak çekirdeği yağı kan basıncını düzenlerken aynı zamanda ötü kolesterol seviyesini de düşürür. İçeriğindeki nitrik oksit kan damarlarının genişlemesine yardım eder. Uykuyu iyileştirici özelliği bulunan kabak çekirdeğini uyumakta güçlük çekiyorsanız yatmadan önce tüketebilirsiniz. İyi bir magnezyum kaynağı olmasından dolayı uyku döngünüzü düzenler.Vücuttaki parazitlerden kurtulmaya yardımcı olan tetrasiklik triterpenler içerdiğinden tenyalar ve bağırsak solucanları gibi parazitleri tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır. Kabak çekirdeği ayrıca kukurbitin içerir. Mesane sağlığına yardımcı olur. Ayrıca menopoz öncesi kadınların sağlığını da koruduğu tespit edilmiştir. İdrar yolu hastalığını tedavi edebilir. Ancak, bu bulguların işe yarayıp yaramadığını belirlemek için daha çok araştırma yapılmasına ihtiyaç var.Kemik oluşumu için gerekli bir besin olan kabak çekirdeği yüksek kemik yoğunluğu üretir. Ayrıca kemik sağlığını koruyan özelliklere sahiptir.