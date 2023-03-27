YAŞAM
27 Mart 2023 - 21:55

Kabanlar, atkılar, bereler dolaptan çıksın! Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklık 14 derece birden çakılacak!

Meteroloji'den hava sıcaklıklarına dair uyarılar peş peşe gelirken ülkemizde salı günü kuzeybatı kesimlerinden başlayan balkan soğukları etkisini göstermeye başladı. Çarşamba gününden itibaren don beklentileri oluştu.

YAŞAM
27 Mart 2023 - 21:55
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Kabanlar, atkılar, bereler dolaptan çıksın! Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklık 14 derece birden çakılacak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmini yorumlar gelirken hava sıcaklıkları 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken soğuk havayla yağışlar kar ile beraber gelmeye başlandı. Çarşamba gününden itibaren ise zirai don beklentileri oluştu. Rüzgar salı günü kuzey iç ve batı kesimlerde, çarşamba günü doğu bölgelerde kuvvetli ve fırtınayla beraber gelmesi beklentileri arttırdı.

meteorolojiden uyarılar geldi.



Balkanlar'dan gelecek soğuk hava rüzgarları sıcaklıkları derinden etkiledi. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise ülkenin iç bölgelerinde yer yer kuvvetli olmakla beraber don beklentisi meteorolojiden uyarılar getirdi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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