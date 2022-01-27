TEKNOLOJİ
27 Ocak 2022 - 14:04

Kabe ziyareti Metaverse ortamına taşındı!

Son dönemin en popüler girişimlerinden biri olan Metaverse teknolojisi Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya başlandı. Kabe'yi Metaverse evreni içerisine entegre eden Suudi Arabistan, kişilerin Hac ziyaretlerini simülasyonla gerçekleştirdi.

TEKNOLOJİ
27 Ocak 2022 - 14:04
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Kabe ziyareti Metaverse ortamına taşındı!
Tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen sanal teknolojisi Metaverse için suudi arabistan önemli bir adım attı. Müslümanların Kabe ziyaretleri sırasında gittikleri Hacerülesved taşını sanal olarak ziyarete açan yetkililer bu sayede yeni bir girişim başlatmış oldu. 








Sanal ortamda Hacerülesved taşını ziyaret eden müslümanlar "Sanal Hacerülesved" adının verildiği teknolojik girişimle Kabe ziyaretini metaverse evrenine taşımış oldu. Mescid-i Haram'ın resmi Facebook sayfası üzerinden yapılan bir paylaşımda ise metaverse girişiminin müslüman kişilerin Mekke'deki Hac ziyareti öncesi Hacerülesved deneyimleri olarak sağlandığı ifade edildi.



ZİYARETÇİLER, DOKUNMA VE KOKU DENEYİMİ DE YAŞIYORLAR

Söz konusu dijital projede sanal gerçeklik gözlüğü takan kişiler, evlerinde oturdukları süreçte  Mekke'deki başlıca hac mekanları simülasyon sistemiyle ziyaret edebilecek. Sadece görme ve işitme duyusunun olmadığı simülasyonda kullanıcıların dokunma ve koku deneyimleri de yaşadıkları ifade ediliyor.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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