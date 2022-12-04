Kabe ziyaretine yeni teknoloji! Elektrikli araçlarla ibadete tepkiler çığ gibi..













SAFA VE MERVE TEPELERİ ARASINDA SA'Y EYLEMİ

Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Mescid-i Haram bölgesinde çekilen görüntülerde, elektrikli araçlarda Safa ile Merwe arasındaki tepelerde giden ziyaretçiler görülüyor.Sefa ve Merve tepeleri arasındaki sa'y, hac ve umrenin ayrılmaz bir parçasıdır. Yaya olarak yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki 500 metrelik rota, dört iniş ve üç viraj şeklinde yedi kez gerçekleştiriliyor. İki tepe arasında kaydedilen bir video, Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram bölgesinde Safa ve Merve tepeleri arasında yaya olarak yapılması gereken ibadetin elektrikli araç kullanılarak yapıldığını gösteriyor.Bir Hac veya Umre turundan hemen sonra, Mescid-i Haram'ın doğusundaki Safa ve Merve tepelerine gidip gelinerek yapılan eylemdir. Safa tepesinde başlayan ibadet, dört gidiş ve üç dönüş olarak gerçekleştirilir. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, iki bölge arasında elektrikli araçlarla ibadet eden insanları gösteriyor. Mescid-i Haram bölgesinde çekilen görüntüler tepkilere yol açtı.