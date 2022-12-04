GÜNDEM
04 Aralık 2022 - 11:56

Kabe ziyaretine yeni teknoloji! Elektrikli araçlarla ibadete tepkiler çığ gibi..

Suudi Arabistan'da Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram bölgesinde çekilen görüntüler tartışma yarattı. Safa-Merve Tepeleri arasındaki bölge yaya olarak geliştirilecekti ancak elektrikli araçların kullanılması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

GÜNDEM
04 Aralık 2022 - 11:56
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Kabe ziyaretine yeni teknoloji! Elektrikli araçlarla ibadete tepkiler çığ gibi..


Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Mescid-i Haram bölgesinde çekilen görüntülerde, elektrikli araçlarda Safa ile Merwe arasındaki tepelerde giden ziyaretçiler görülüyor.

Elektrikli araçlarla ibadet



Sefa ve Merve tepeleri arasındaki sa'y, hac ve umrenin ayrılmaz bir parçasıdır. Yaya olarak yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki 500 metrelik rota, dört iniş ve üç viraj şeklinde yedi kez gerçekleştiriliyor. İki tepe arasında kaydedilen bir video, Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram bölgesinde Safa ve Merve tepeleri arasında yaya olarak yapılması gereken ibadetin elektrikli araç kullanılarak yapıldığını gösteriyor.

Elektrikli araçlarla ibadet

SAFA VE MERVE TEPELERİ ARASINDA SA'Y EYLEMİ

Bir Hac veya Umre turundan hemen sonra, Mescid-i Haram'ın doğusundaki Safa ve Merve tepelerine gidip gelinerek yapılan eylemdir. Safa tepesinde başlayan ibadet, dört gidiş ve üç dönüş olarak gerçekleştirilir.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, iki bölge arasında elektrikli araçlarla ibadet eden insanları gösteriyor. Mescid-i Haram bölgesinde çekilen görüntüler tepkilere yol açtı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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