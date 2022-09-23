DÜNYA
23 Eylül 2022 - 16:07

Kabil'de camide patlama: 4 ölü, 10 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Wazir Akbar Khan Camisinde cuma namazı çıkışı icra edilen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

DÜNYA
23 Eylül 2022 - 16:07
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Kabil'de camide patlama: 4 ölü, 10 yaralı


Afganistan'ın başkenti Kabil'de “Yeşil Bölge” şeklinde tanımlanan yerde yer alan Wazir Akbar Khan Camisinde cuma namazı sonrası meydana gelen patlamanın bilançosu belli oldu. İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlamada yaşamını yitiren 4, yaralanan 10 kişinin hastaneye getirildiği duyuruldu. Kabil polis sözcüsü Halid Zadran, patlamanın cuma namazından sonra camiden ayrılanlara yönelik saldırı olduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanı Sözcüsü Abdul Nafi Takor ise polis ekiplerinin olay mahalinde olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü kaydederken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Sultan Faizy

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