Kabine Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada asgari ücret zammı da olacak..

Tüm Türkiye'nin gözü bugün Külliye'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda gündeme dair önemli meseleler ele alınacak ve asgari ücret zammı da masaya yatırılacak.
Toplantıda terör örgütleri PKK/PYD ile birlikte FETÖ ve DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen mücadelelerde gelinen son nokta konuşulacak. Türkiye ekonomisinin verilerinin ele alınacağı toplantıda masaya ayrıca koronavirüs salgını ve aşılama uygulamalarındaki son durumlar da yatırılacak. Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zamlarının da konuşulacağı toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'nin aldığı kararları kamuoyu ile paylaşacak.
olacak. Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın ziyareti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirilen 50+1 sistemi de toplantının önemli gündem maddelerinden olacak. Öte yandan Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararı da Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konular arasında yer alıyor...
50+1 ZİRVESİ DE MASADA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Külliye'de gerçekleştirilen görüşmede ele alınan 50+1 sistemiyle ilgili Kabine üyeleri bilgilendirilecek.
Kabine toplantısında aynı zamanda Merkez Bankası'nın 'Para Politikaları Kurulu' toplantısında aldığı faiz indirimi kararı değerlendirmeye alınacak ve milyonlarca işçinin beklediği 2022 yılı asgari ücret zamları öncesi elde edilen verileri Kabine'de tekrar değerlendirilecek.