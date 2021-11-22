SİYASET
22 Kasım 2021 - 10:29
Güncelleme: 22 Kasım 2021 - 10:29

Kabine Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada asgari ücret zammı da olacak..

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Gündeme dair önemli meselelerin ele alınacağı toplantı masasında asgari ücret zammı da görüşülecek.

SİYASET
22 Kasım 2021 - 10:29
Güncelleme: 22 Kasım 2021 - 10:29
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Kabine Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada asgari ücret zammı da olacak..
Tüm Türkiye'nin gözü bugün Külliye'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda gündeme dair önemli meseleler ele alınacak ve asgari ücret zammı da masaya yatırılacak.








Toplantıda terör örgütleri PKK/PYD ile birlikte FETÖ ve DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen mücadelelerde gelinen son nokta konuşulacak. Türkiye ekonomisinin verilerinin ele alınacağı toplantıda masaya ayrıca koronavirüs salgını ve aşılama uygulamalarındaki son durumlar da yatırılacak. Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zamlarının da konuşulacağı toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'nin aldığı kararları kamuoyu ile paylaşacak.



olacak. Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın ziyareti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirilen 50+1 sistemi de toplantının önemli gündem maddelerinden olacak. Öte yandan Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararı da Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konular arasında yer alıyor...

50+1 ZİRVESİ DE MASADA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Külliye'de gerçekleştirilen görüşmede ele alınan 50+1 sistemiyle ilgili Kabine üyeleri bilgilendirilecek.

Kabine toplantısında aynı zamanda Merkez Bankası'nın 'Para Politikaları Kurulu' toplantısında aldığı faiz indirimi kararı değerlendirmeye alınacak ve  milyonlarca işçinin beklediği 2022 yılı asgari ücret zamları öncesi elde edilen verileri Kabine'de tekrar değerlendirilecek.
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