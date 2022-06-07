Kabine sonrası Cumhurbaşka'nından destek müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrasında açıklamalarda bulundu. Müjdeleri ardı sıra veren Erdoğan çok sayıda konuya da değindi. Açıklamasında bir önceki yıl 98 milyar liralık sosyal yardıma ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olduklarını ve bu şekilde sosyal yardımlara yılda devm edeceklerinin aktardı. Sosyal yardım bütçelerini daha fazla güçlendirdiklerini aktarırken bu kapsamda Türkiye Aile Desteği programıyla ekonomik olarak dezavantajlı, ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyarlık yeni bir paketi daha gündeme aldıklarını söyledi.İhtiyaç duyan kişilerin bu programlara Haziran ayından itibaren başlayacaklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ana okulları veya ana sınıflarına çocuklarını kaydettiren aileler için de bir destek programı oluşturduklarının müjdesinin veren Erdoğan,sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yardımından faydalanmış ailelerin bu pakete başvurabileceklerini söyledi.