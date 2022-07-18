Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında KYK ile ilgili heyecanlandıran gelişmeler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK borçları ile ilgili heyecanlandıran açıklamalar yapmıştı. Üniversite öğrencileri heyecanla Kabine Toplantısı
sonuçlarını bekliyor. Peki kabine toplantısı ne zaman olacak? Kabine toplantısında KYK ile ilgili hangi kararlar alınacak? Kabine toplantısı KYK borçları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KYK kararları
Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısında KYK faizleriyle ilgili düzenlemeler yapılacağı bekleniyor. KYK borcu olanlar için faizlerin silinmesi, taksit yapılandırması ya da oranlar düzenlenerek yeni bir yapılandırma yapılması seçenekleri düşünülüyor.
Erdoğan'ın KYK açıklamaları
Son zamanlarda KYK borçlarına yüklenen fazla faiz nedeniyle üniversite öğrencileri büyük sıkıntı çekiyor. Erdoğan ise konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, gençleri faize kurban etmeyeceğini, kabine toplantısı gerçekleştikten sonra konu ile ilgili açıklamalar yapılacağını, hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını dile getirdi.
Kabine toplantısında ilk hedef KYK
Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısında ana gündemin KYK borçlarıyla ilgili olduğu düşünülüyor. KYK borcu olan yaklaşık 5 buçuk milyon insan var. KYK borcunun toplam miktarı ise 5 buçuk milyar lira. KYK borçlarına eklenen faizleri ise Üretici Fiyat Endeksi'ne göre hesaplandığı biliniyor. Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısında borçlara eklenen faizin silinmesi, yeni bir takvimlendirme ile yeniden yapılanması ya da makul bir miktar belirlenerek tekrar yapılanması düşünülüyor.
Diğer kabine toplantısı gündemleri
Kabine toplantısında KYK borçları yanında tahıl krizi çözümü ile ilgili sorunlar da ele alınacak. Koordinasyon Merkezi kurulması için yapılacak hazırlıklar ile gündemler değerlendirilecek. Ekonomi enflasyon ve fahiş fiyat artışları ile de kabine toplantısı gündemi oluşuyor. Kabine toplantısında ekonominin yanında yurt içi ve sınırda olan terör mücadelesi operasyonlarının son gelişmeleri ile ilgili de bazı değerlendirmeler yapılacak.