Kabine toplantısı ne zaman olacak? KYK gelişmeleri ile ilgili gözler kabine toplantısına çevrildi

KYK borçlarının faizleriyle ilgili sıkıntı yaşayan üniversite öğrencileri konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Konunun kabine toplantısına taşınacağını öğrenen gençler toplantının ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki Kabine Toplantısı
ne zaman ve saat kaçta olacak? Kabine toplantısı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kabine toplantısı ne zaman olacak
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen kabine toplantısının son tarihi 27 Haziran olmuştu. Kabine toplantısının 15 günde bir gerçekleştiği biliniyor. Bu sebeple kabine toplantısı 18 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.
KYK Borçları Açıklaması">
KYK açıklamaları
Son günlerde birçok üniversite öğrencisi KYK borçlarına yüksek miktarlarda faiz eklendiğinden yakınmıştı. Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizin ülkemizi de eklediğini ancak hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını belirtti. Erdoğan aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini de eleştirdi. 'Bay Kemal çıkıp üniversiteli gençlerimizi, KYK ve onların burslara faiz yükü bindirdiğimizi söylüyor. Biliniyor ki faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse de ilk gerçekleştireceğimiz kabine toplantısında da konuyla ilgili açıklamaları toplantı bittikten sonra yapacağız. Gençlerimizi de asla faize ve enflasyona kurban etmeyeceğiz. KYK borçları ile ilgili çalışmalarımızı başlattık, kabine toplantısı bittikten sonra açıklamaları yapacağız. Vatandaşımızın sıkıntılarını da ülkemizin imkanlarını da en iyi bilen biziz Bay Kemal. Biz göreve geldiğimiz zaman üniversite öğrencileri 45 lira burs alıyordu. Harçları kim kaldırdı? Ekonomideki önceliğimizi halkımızın işine ve aşına verdik. 31 milyon insana istihdam sağladık, sanayi, yıllık 250 milyar dolara yaklaşan ihracatla gelişen ve büyüyen bir Türkiye var. Enflasyonu da kontrol altına aldığımızda bu durumun güzelliği halkımız tarafından daha iyi anlaşılacak.' dedi.