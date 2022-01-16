Kabus dolu anlar! İETT otobüsü dalgaların arasında kaldı!

Şile'de bulunan engelliler kampına tahsis edilen İETT otobüsü liman turu yaptığı sırada fırtınadan dolayı yükselen dalgaların arasında kaldı. Otobüsün camları kırılırken aracın içerisindeki yolcular neye uğradıklarını şaşırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Şile'deki engelliler kampına tahsis edilen İETT otobüsü kampta kalan yaşlı ve engellileri etkinliklere götürmek için kamp alanına geldi. Liman turu yaptırma k için yolcuları alan İETT otobüsü hareket etti.
Limanın sonuna doğru giderken fırtınanın etkisiyle birden dev dalgaların arasında kalan otobüs yolda kontrolü zar zor sağlarken otobüsün baz camları kırıldı. Şans eseri olayda herhangi bir kayıp veya yaralanma olmazken yaşanan korkunç olayı saniye saniye güvenlik kameralarına kaydedildiği anlaşıldı.
Görüntülerde, Şile Limanı sonuna gelen İETT otobüsüne dalgakıranı aşan dalganın vurduğu görülürken otobüs şoförünün dalganın çarpması sonrası otobüsü çevirerek, limandan uzaklaşmaya çalıştığı anlaşılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Şile'deki engelliler kampına tahsis edilen İETT otobüsü kampta kalan yaşlı ve engellileri etkinliklere götürmek için kamp alanına geldi. Liman turu yaptırma k için yolcuları alan İETT otobüsü hareket etti.
Limanın sonuna doğru giderken fırtınanın etkisiyle birden dev dalgaların arasında kalan otobüs yolda kontrolü zar zor sağlarken otobüsün baz camları kırıldı. Şans eseri olayda herhangi bir kayıp veya yaralanma olmazken yaşanan korkunç olayı saniye saniye güvenlik kameralarına kaydedildiği anlaşıldı.
Görüntülerde, Şile Limanı sonuna gelen İETT otobüsüne dalgakıranı aşan dalganın vurduğu görülürken otobüs şoförünün dalganın çarpması sonrası otobüsü çevirerek, limandan uzaklaşmaya çalıştığı anlaşılıyor.