Kaç kişi TOGG ön siparişi verdi? Togg’dan beklenen açıklama geldi:







Togg T10X'in İki Tipi Ön Siparişte







Ön Sipariş Çekilişi 27 Mart'a Kadar Devam Edecek

Ön Sipariş Veren Müşteriler için İade Politikası

Togg T10X Fiyatları

Özellikler

Motor: 160 KW/ 320 KW

Beygir gücü: 218 HP/430 HP 0-100 hızlanma: <7.6 sn/ <4.8 sn Menzil: 314 km/ 523 km Otonom sürüş: 2. seviye Aks açıklığı: 2890 mm Euro NCAP: 5 yıldız hedefleniyor Motor seçenekleri: Arkadan itişli/ Dört çeker Batarya seçenekleri: Standart menzil (52,4 kWh) / Uzun menzil (88,5 kWh) Elektrik tüketimi– WLTP: 16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 km Şarj:

Elektrikli SUV Togg T10X, dün ön siparişleri kabul etmeye başladı. Ön sipariş sürecinin başladığı ilk zamanlarda 7.734 kullanıcı #T10X için ön sipariş verdi. Togg T10X için ön sipariş çekiliş sonuçları açıklandı.Togg T10X modelinin V1 ve V2 olmak üzere iki tipi var. Togg, başlangıçta her iki versiyonun da arkadan çekişli modellerini piyasaya süreceğini doğruladı. V1 modeli sadece standart menzil sunarken, V2 modeli hem standart menzil hem de uzun menzil seçenekleri sunuyor.Ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde toplam 7.734 kişi Togg T10X için çekilişe katılmaya hak kazandı. Togg, ön sipariş çekilişinin 27 Mart'a kadar devam edeceğini ve Türk vatandaşlarının togg.com.tr veya Trumore mobil uygulaması üzerinden çekilişe katılabileceğini belirtti. Katılımcıların ön siparişe hak kazanabilmeleri için uygulama veya web sitesi üzerinden bir Tru.ID oluşturmaları gerekiyor.Kullanıcılar, Tru.ID oluşturduktan sonra 60 bin TL'lik ön ödeme tutarını Trumore hesaplarına aktararak çekiliş sürecine katılabiliyor. Kullanıcıların ön sipariş sürecinden çekilmek istemeleri halinde Togg, 60 bin TL'yi iade edecek.V1 RWD Standart Range: 953 bin TL V2 RWD Standart Range: 1 milyon 55 bin TL V2 RWD Long Range: 1 milyon 215 bin TLRapid şarj teknolojisi 2023’te 28 dakikada yüzde 20’den 80 dolum 2025‘te 8 dakikada yüzde 80 dolum