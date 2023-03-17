TEKNOLOJİ
17 Mart 2023 - 11:06

Kaç kişi TOGG ön siparişi verdi? Togg'dan beklenen açıklama geldi:

Elektrikli SUV Togg T10X, dün ön siparişleri kabul etmeye başladı. Ön sipariş sürecinin başladığı ilk zamanlarda 7.734 kullanıcı #T10X için ön sipariş verdi. Togg T10X için ön sipariş çekiliş sonuçları açıklandı.

TEKNOLOJİ
17 Mart 2023 - 11:06
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kaç kişi TOGG ön siparişi verdi? Togg’dan beklenen açıklama geldi:
TAKİP ETTAKİP ET


Elektrikli SUV Togg T10X, dün ön siparişleri kabul etmeye başladı. Ön sipariş sürecinin başladığı ilk zamanlarda 7.734 kullanıcı #T10X için ön sipariş verdi. Togg T10X için ön sipariş çekiliş sonuçları açıklandı.

 

Togg T10X'in İki Tipi Ön Siparişte



Togg T10X modelinin V1 ve V2 olmak üzere iki tipi var. Togg, başlangıçta her iki versiyonun da arkadan çekişli modellerini piyasaya süreceğini doğruladı. V1 modeli sadece standart menzil sunarken, V2 modeli hem standart menzil hem de uzun menzil seçenekleri sunuyor.

Ön Sipariş Çekilişi 27 Mart'a Kadar Devam Edecek

Ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde toplam 7.734 kişi Togg T10X için çekilişe katılmaya hak kazandı. Togg, ön sipariş çekilişinin 27 Mart'a kadar devam edeceğini ve Türk vatandaşlarının togg.com.tr veya Trumore mobil uygulaması üzerinden çekilişe katılabileceğini belirtti. Katılımcıların ön siparişe hak kazanabilmeleri için uygulama veya web sitesi üzerinden bir Tru.ID oluşturmaları gerekiyor.

Elektrikli SUV Togg T10X

Ön Sipariş Veren Müşteriler için İade Politikası

Kullanıcılar, Tru.ID oluşturduktan sonra 60 bin TL'lik ön ödeme tutarını Trumore hesaplarına aktararak çekiliş sürecine katılabiliyor. Kullanıcıların ön sipariş sürecinden çekilmek istemeleri halinde Togg, 60 bin TL'yi iade edecek.

Togg T10X Fiyatları 

V1 RWD Standart Range: 953 bin TL

V2 RWD Standart Range: 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Long Range: 1 milyon 215 bin TL

Elektrikli SUV Togg T10X

Özellikler

Motor: 160 KW/ 320 KW

Beygir gücü: 218 HP/430 HP

0-100 hızlanma:  <7.6 sn/ <4.8 sn

Menzil: 314 km/ 523 km

Otonom sürüş: 2. seviye

Aks açıklığı: 2890 mm

Euro NCAP: 5 yıldız hedefleniyor

Motor seçenekleri: Arkadan itişli/ Dört çeker

Batarya seçenekleri: Standart menzil (52,4 kWh) / Uzun menzil (88,5 kWh)

Elektrik tüketimi–  WLTP: 16,7 kWh/100 km – 16,9 kWh/100 km

Şarj: 

Rapid şarj teknolojisi

2023’te 28 dakikada yüzde 20’den 80 dolum

2025‘te 8 dakikada yüzde 80 dolum

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ