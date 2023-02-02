Kaçıran çok üzülecek! Garanti BBVA'dan 1000 TL'lik nakit iadesi! Hesabı olan hemen başvursun

Bankalar son dönemde müşterilerine özel kampanyalar düzenlemekte. 1.000 TL ve üzeri alışveriş yapmanız durumunda, mağazayı ziyaret etmeden önce kredi kartı başvurusu yapmanız halinde 1.000 TL hediye kazanabilirsiniz. Kampanya detayları açıklanmıştır.

KAMPANYA DETAYLARI VE KOŞULLARI















Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:..Garanti BBVA*'ya sahip olup, 2-31 Ocak tarihleri ​​arasında Garanti BBVA dijital kanallarından Ödül Kredi Kartı ve Ödül Kredi Kartı başvuruları onaylanan kişiler, Teknoloji ile Temassız müşteri olabilmeleri için tek seferde 1000 TL ve üzeri harcama yapabilirler. 20 Şubat'a kadar ilgili jetonları TL bonus kazanacak...Kampanyadan yararlanmak için bonus ve bonus kredi kartı başvurularının Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr, moneybonus.com.tr üzerinden yapılması gerekmektedir. Garanti BBVA ve Bounty uygulamaları kampanyaya dahildir. Flexi Ödüller, Flexi Ödüller, Ticari Kartlar, Genç Ödüller ve Paracard Ödüller kampanyaya dahil değildir. Kazanılan bonus 25 Şubat - 25 Mart 2023 tarihleri ​​arasında kullanılabilir. Kazanılan bonuslar en çok kazanan karta yüklenir. Kullanılmayan bonuslar 26 Mart 2023 tarihinde geri alınacaktır. Kampanyalar müşteri bazlı olup, müşteriler kampanya bazında 1000 TL'ye kadar bonus kazanabilmektedir. Düzenli ödeme talimatı, otomatik ödeme ve bonus kullanımı kampanyaya dahil olmayıp, internet kullanımı da kampanyaya dahildir. Promosyonların bir parçası olarak web sitesi cüzdanlarından yapılan harcamalar dahil değildir.