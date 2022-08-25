KADEM Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buluyor













KADEM Kültür Sanat Ödül Töreni ne zaman?

KADEM Kültür Sanat Ödülleri verilmesi için son hazırlıklar yapılırken 5. yıla özel olarak ödül töreni düzenlenmektedir. Önemli isimlerin katılım sağlayacağı ödül töreni için gün belli oldu. Heyecanla beklenen KADEM ödül töreni ne zaman, KADEM ödülleri kimlere verilecek? İşte detaylar... Türkiye'de önemli isimlerin ödül alacağı KADEM Kültür Sanat ödülleri için zaman azaldı. Bunun üzerine hangi isimlerin ödül alacağı ise merak konusu oldu. AKDEM Derneği tarafından KADEM Kültür Sanat Ödülleri verilirken programın editörlüğünü Dr. Nevnihal Bayar ve Yüce Gümüş töreninde yer alan yazar Dr. Savaş Barkçin, Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Doç. Dr. Cenk Güray, Prof. Mutlu Torun, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Yüce Gümüş, Emrah Altuntecim, Celalettin Çelik, Sadrettin Özçimi, Gülmisal Gürsoy, İsmet Binark, Prof. Dr. Mehmet Demirci, Nebahat Konuyılmaz, Orhan Dursun, Doç. Dr. Ünal Şenel, Dr. Barihüda Tanrıkorur gibi değerli ve başarılı isimlerdir.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen KADEM ödülleri 27 Kasım 2015 Cuma günü Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, Boğaziçi Salonu’nda saat 20.00’de düzenlenecektir. Törenin ilk bölümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Doç. Dr. Murat Salim Tokaç’ın sanat yönetmenliğinde bir konser verecek. Düzenlenecek olan programın ikinci kısmında KADEM Kültür Sanat Ödülleri sahiplerine verilecektir.