YAŞAM
05 Nisan 2022 - 13:46

Kadıköy'de cadde ortasında kavga! Tekmeler havada uçuştu

Kadıköy’de iki grup arasında tekmeli yumruklu çıkan kavgada tarafların birbirine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

YAŞAM
05 Nisan 2022 - 13:46
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Kadıköy'de cadde ortasında kavga! Tekmeler havada uçuştu
İstanbul Kadıköy’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre iki gün önce akşam saatlerinde Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde Kavga meydana geldi. Olay ile ilgili edinilen bilgilere göre iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Tarafların uçan tekmeyle birbirine saldırdığı anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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