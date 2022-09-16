YAŞAM
16 Eylül 2022 - 10:28

Kadıköy'de çevre yoluna devrilen kamyonun yolda ilerlediği anlar kamerada

Kadıköy'de park halinde bulunan hafriyat yüklü kamyon, bir anda hareket ederek 5 metrelik yükseklikten metrobüs durağı yanındaki yan yola düştü. Kamyonun hareket ettiği ve bir kişinin kamyonun peşinden panikle koştuğu anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 10:28
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Kadıköy’de çevre yoluna devrilen kamyonun yolda ilerlediği anlar kamerada

Olay, Kadıköy Fikirtepe'de, Yıldırım Sokak üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Celal Ekşioğlu yönetimindeki 59 VG 526 plakasına sahip hafriyat yüklü kamyon, park halinde olduğu sırada bir anda hareket etti. Yolda ilerleyen kamyon metrobüs durağı yanındaki yan yola, 5 metrelik yükseklikten aşağıya devrildi. Yola devrilen kamyon yaklaşık 8 saatlik çalışma ile yoldan kaldırıldı. Kamyonun kaldırılmasıyla yolda trafik akışı normale döndü.

Kamyonun hareket ettiği anlar kamerada

Pak halinde bulunan kamyonun bir anda hareket ettiği ve yola doğru ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki kamyon bir anda ilerlemeye başlıyor. Bir kişi panik içerisinde kamyonun peşinden koşuyor. Kamyonun yanında bulunan ve ayağından yaralanan bir kişi ise tek ayağı üzerinde sekerek ilerliyor.

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Haber Editörü
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