Kadıköy'de Eski Eşinin Arkadaşlarını Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı













Kadıköy'de boşandığı eşinin 2 arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı.Olay, Suadiye Mahallesi'nde Kurudere Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A.E. (30) isimli şahıs, 6 ay önce boşandığı eski eşi M.E.'nin evine geldi. İ.A.E., o esnada evde bulunan eski eşi M.E. ile arkadaşları D.B. (28) ve K.D.'yi (35) bıçakla yaraladı. İ.A.E. saldırının yanı sıra K.D.'ye ait olan üç bin lira parayı da aldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, İ.A.E'yi olay mahalinde gözaltına alarak emniyete götürdü. İ.A.E. adlı şahıs hakkında "kasten yaralama" suçundan adli tahkikat başlatıldı.