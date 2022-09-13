Kadıköy’de İETT şoförü ile vatandaşın kavgası: İETT şoförü güçlükle zapt edildi













Olay, Kadıköy Acıbadem'de yaşandı. İddiaya göre, yolcu taşıyan bir İETT otobüsü şoförü ile trafikteki bir başka otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar sokak ortasında birbirlerine hakaretler ederek saldırdı.Otobüs şoförü tartıştığı kişiye yumruk atarken diğer kişinin de otobüs şoförüne tekme attığı görüldü. Kavgaya şahit olan çevredeki diğer vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Otobüsün şoförü güçlükle zapt edilerek vatandaşlar tarafından otobüse geri dönmesi sağlandı. Kavga anları ise mobil cihaz kamerasına yansıdı.