YAŞAM
05 Şubat 2022 - 23:38

Kadıköy'de korkutan çökme

İstanbul Kadıköy'de 3 katlı binanın önünde gece saatlerinde çökme meydana geldi. Çökme sonrası 5 metre derinlikte çukur oluşurken, korkutan olay sonrasında binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

YAŞAM
05 Şubat 2022 - 23:38
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Kadıköy'de korkutan çökme
Kadıköy’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde Kadıköy Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak'ta bulunan bir binanın önünde çökme meydana geldi. 3 katlı binanın önünde oluşan çökme  5 metre derinliğinde çukur meydana getirirken oluşan çökme sebebiyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine ait 2 dolap çukura düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ve polis ekipleri oluşan çukurda inceleme yaparak çevrede önlem aldı. Zabıta ekipleri çukurun çevresine şerit ve demir bariyerler çekti.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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