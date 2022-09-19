Kaza, gece 02.00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesinde gerçekleşti. İddiaya göre, Bağdat Caddesinde hareket halinde olan 34 CZY 435 plakasına sahip Honda marka otomobil sürücüsü, cadde üzerinde yolcu almakta olan 34 TED 82 plakasına sahip Toyota marka ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Ticari taksiye arkadan çarpan sürücü ise öfkelenip kendi aracını tekmeledi. Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay mahaline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yollandı. Yaralılara ilk müdahaleleri ambulansta yapılmasının ardından yaralılar bölgedeki hastaneye yollandı. Kaza sebebiyle tek şeride düşürülen Bağdat Caddesi, kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
YAŞAM
19 Eylül 2022 - 06:46
Kadıköy'de otomobil yolcu alan taksiye çarptı, öfkelenen sürücü kendi aracını tekmeledi
Kadıköy Bağdat Caddesinde hareket halinde olan bir otomobil cadde üzerinde yolcu kazanmak için duran ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken ticari taksiye çarpan sürücü kendi aracını tekmeledi.
YAŞAM
19 Eylül 2022 - 06:46
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