Kadıköy'de şalvarlı hırsız

İstanbul Kadıköy’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kadıköy’de bulunan bir balık tezgahına yaklaşan 3 şüpheli dükkânı açan personele çaktırmadan tezgahlarda bulunan balıkları şalvarına doldurdu. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda şüphelilerden 2’si ortamı gözetlerken diğer şüpheli şahıs hırsızlık olayını gerçekleştirdi. Kısa sürede bin liralık balık çalan şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Öte yandan hırsızlık olayının gerçekleştiği tezgah sahibi Ersel Ulusoy, “Sanırım 6 kişi geliyorlar. Birisi tezgâha yaklaşırken diğerleri çevreyi kontrol ediyor. Bizim personel de o esnada içeride hazırlık yapıyormuş. Bu esnada şüpheliler bunu fırsata çeviriyor. Tezgâhtaki balıkları şalvarlarına doldurmuşlar. Toplamda bin liralık balık çaldılar. Geçtiğimiz dönemlerde komşu esnaflardan da bu şekilde ürün çalmışlardı. Gelip bizden istemiş olsalardı zaten verirdik. Sanırım çalmak daha kolay geldi. Çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın. Başka ne diyeyim?" diye konuştu.
Öte yandan hırsızlık olayının gerçekleştiği tezgah sahibi Ersel Ulusoy, “Sanırım 6 kişi geliyorlar. Birisi tezgâha yaklaşırken diğerleri çevreyi kontrol ediyor. Bizim personel de o esnada içeride hazırlık yapıyormuş. Bu esnada şüpheliler bunu fırsata çeviriyor. Tezgâhtaki balıkları şalvarlarına doldurmuşlar. Toplamda bin liralık balık çaldılar. Geçtiğimiz dönemlerde komşu esnaflardan da bu şekilde ürün çalmışlardı. Gelip bizden istemiş olsalardı zaten verirdik. Sanırım çalmak daha kolay geldi. Çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın. Başka ne diyeyim?" diye konuştu.