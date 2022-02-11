YAŞAM
11 Şubat 2022 - 22:07

Kadıköy'de yaşanan can pazarında denize düşen 2 genç kız kurtarıldı

Kadıköy’de Rıhtım sahilinde deniz kıyısında oturan iki Türkmen uyruklu genç kız dengesini bir anda dengelerini kaybederek denize düştüler. Genç kızlar denize atlayan bir vatandaş ve kıyıdaki vatandaşların attığı halat ve can simidi ile kurtarıldılar.

YAŞAM
11 Şubat 2022 - 22:07
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Kadıköy'de yaşanan can pazarında denize düşen 2 genç kız kurtarıldı
Akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Kadıköy Rıhtım iskelesinde kıyısında oturan iki Türkmen uyruklu genç kız, biranda dengelerini kaybederek denize düştü. Genç kızları kurtarmaya çalışırken vatandaşlar denize halat ve can simidi atarak kızları kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların halatları çekerek genç kızları kıyıya yanaştırırarak kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtarıldığı genç kızlar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kızlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.




Öte yandan gerçekleşen o anlarda kızların kurtarılma anları cep telefonu kameraları ile anbean kaydedilirken görüntülerde, suda mahsur kalan genç kızları, vatandaşların denize attığı halatlar ile çektiği ve genç kızların, “Yardım edin” çığlıkları attığı görüldü.



“Denizin içinde çırpınıyorlardı”
Genç kızları kurtaran Halil Mustafa, “Genç yaşlarda 2 kişi kız çocuğu oturuyordu. Kendileri mi denize atladı, düştü mü tam olarak bilmiyorum. Baktım ki bir anda denizin içinde çırpınıyorlar. Denize atlayarak onları denizden çıkardık. Aracın içerisinde kıyafetlerini değiştirdiler. Polisler geldi, sağlık ekipleriyle Hastaneye kaldırıldılar” diye konuştu


EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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