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16 Mart 2023 - 23:50

Kadıköy'deki Sevilla galibiyeti yetmedi: UEFA Avrupa Ligi kapıları Fenerbahçe'ye kapandı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2-0'lık mağlubiyetinin tekrarında evinde Sevilla'ya 1-0'lık galibiyete rağmen son 16 tur maçında elendi.

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16 Mart 2023 - 23:50
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Kadıköy'deki Sevilla galibiyeti yetmedi: UEFA Avrupa Ligi kapıları Fenerbahçe'ye kapandı!
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UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu maçında Jorge Jesus liderliğindeki Fenerbahçe ve Jorge Sampaoli'nin kadrosu Sevilla, Şükrü Saraçoğlu stadında İngiliz hakem Michael Oliver ',n çaldığı düdükle başlayan maçta karşılaştı.

Kadıköy'deki Sevilla galibiyeti Fenerbahçe'ye yetmedi



Ramon Sanchez Pizjuan'daki ilk maç Sevilla'nın 2-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, karşılaşmanın rövanşında Fenerbahçe kendi evinde Sevilla karşısında 1-0 galip geldi. Sonuca rağmen, Sevilla toplamda 2-1 galip geldiği için Fenerbahçe turnuvanın dışında kaldı.

Kadıköy'deki Sevilla galibiyeti Fenerbahçe'ye yetmedi

MAÇIN TEK GÖLÜ VALENCİA'DAN GELDİ

Sarı-Lacivertli takım, karşılaşmanın 38. dakikasında bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia, maçın 41. dakikasında attığı penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

Kadıköy'deki Sevilla galibiyeti Fenerbahçe'ye yetmedi

Sarı lacivertliler soyunma odasına Sevilla'yı 1-0 önde girdi. İkinci yarıda gol olmayınca maç Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Fakat, açılış maçını 0-2 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden ayrılmak zorunda kaldı.

Kadıköy'deki Sevilla galibiyeti Fenerbahçe'ye yetmedi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kuralarının 17 Mart Cuma günü saat 15:00'de İsviçre'nin Nyon kentinde çekileceği bildirildi.

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