Kadıköy'deki tantunici çöpe atılan biberleri yeniden servise koyuyor!













İstanbul'un en işlek semtlerinden biri olan Kadıköy'de duyanların midesini bulandıran bir olay yaşandı. Bir müşterinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada yayılırken görüntüler oldukça fazla tepki topladı.Yayınlanan videoda tantuni dükkanı olan işletme sahibinin, müşterilerine verdiği servis tabağında yemeğin yanına konulan ve müşterilerin tabağında bırakıp hiç yemedikleri acı biberlerin işletme sahibinin istediği doğrultusunda çöpten geri alınarak tekrar servis için hazır edildiği görüldü.Çekilen görüntülerde ayrıca, işletme sahibinin çalışanlarını biberleri neden çöpe attıklarına dair azarladığı ve aynı zamanda da çöpe atılan biber ve etleri topladığı da görülüyor. Sosyal medyanın büyük tepkisini toplayan söz konusu skandal videoda işletme sahibinin, müşterinin tabağındaki biberleri ısırmadığı için de 'çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız' dediği duyuluyor.Yapılan şikayetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri işletmeyle ilgili inceleme başlatırken, İlçe sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler de ürünlerden numuneler topladı.