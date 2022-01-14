GÜNDEM
14 Ocak 2022 - 17:29

Kadıköy'deki tantunici çöpe atılan biberleri yeniden servise koyuyor!

İstanbul'un Kadıköy ilçesinden çoğu kişi tarafından biline bir tantunicide, müşterilerin tabağından geri gelen biberlerin yıkanarak yeni müşterlere verildiği öğrenildi. İşletme sahibi ise kendisini 'müşteri ısırmıyor çöpe mi atalım?' diye savundu.

GÜNDEM
14 Ocak 2022 - 17:29
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kadıköy'deki tantunici çöpe atılan biberleri yeniden servise koyuyor!
İstanbul'un en işlek semtlerinden biri olan Kadıköy'de duyanların midesini bulandıran bir olay yaşandı. Bir müşterinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada yayılırken görüntüler oldukça fazla tepki topladı.




Yayınlanan videoda tantuni dükkanı olan işletme sahibinin, müşterilerine verdiği servis tabağında yemeğin yanına konulan ve müşterilerin tabağında bırakıp hiç yemedikleri acı biberlerin işletme sahibinin istediği doğrultusunda çöpten geri alınarak tekrar servis için hazır edildiği görüldü.





Çekilen görüntülerde ayrıca, işletme sahibinin çalışanlarını biberleri neden çöpe attıklarına dair azarladığı ve aynı zamanda da çöpe atılan biber ve etleri topladığı da görülüyor. Sosyal medyanın büyük tepkisini toplayan söz konusu skandal videoda işletme sahibinin, müşterinin tabağındaki biberleri ısırmadığı için de 'çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız' dediği duyuluyor.

Yapılan şikayetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri işletmeyle ilgili inceleme başlatırken, İlçe sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler de ürünlerden numuneler topladı.
İlginizi Çekebilir
Patron arabası kirlenmesin diye işçiyi bagajda taşıdı!
Patron arabası kirlenmesin diye işçiyi bagajda taşıdı!
DEVA Partisi'ne FETO operasyonu! Kastamonu İl Başkanı gözaltına alındı..
DEVA Partisi'ne FETO operasyonu! Kastamonu İl Başkanı gözaltına alındı..
Son Haberler
ÖSYM, 2022-TUS başvurularını almaya başladı!
ÖSYM, 2022-TUS başvurularını almaya başladı!
Almanya Turkovac aşısını tanımadı!
Almanya Turkovac aşısını tanımadı!
Bursa Karacabey'de eşini katleden koca sonra intihara teşebbüs etti!
Bursa Karacabey'de eşini katleden koca sonra intihara teşebbüs etti!
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 tur eşleşmeleri belirlendi!
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 tur eşleşmeleri belirlendi!
Patron arabası kirlenmesin diye işçiyi bagajda taşıdı!
Patron arabası kirlenmesin diye işçiyi bagajda taşıdı!
Edis'in sürpriz aşkı Selami Şahin'in kızı çıktı!
Edis'in sürpriz aşkı Selami Şahin'in kızı çıktı!
Grizu-263A adı verilen Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzay yolcuğu başladı
Grizu-263A adı verilen Türkiye'nin ilk cep uydusunun uzay yolcuğu başladı
Kuzey Kore lideri halkına kendi dışkılarından gübre yapmaları emrini verdi!
Kuzey Kore lideri halkına kendi dışkılarından gübre yapmaları emrini...
DEVA Partisi'ne FETO operasyonu! Kastamonu İl Başkanı gözaltına alındı..
DEVA Partisi'ne FETO operasyonu! Kastamonu İl Başkanı gözaltına alındı..
2022 yılı ehliyet harç bedelleri belli oldu!
2022 yılı ehliyet harç bedelleri belli oldu!