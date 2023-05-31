Kadıköy tribünleri 'Yönetim istifa' sesleriyle inledi!







BAŞKAN ALİ KOÇA TEPKİ!







5. YIL SONUNDA ALİ KOÇ'UN KUPASI YOK!

Spor Toto Süper Lig 36. hafta maçlarında Fenerbahçe, Antalyaspor'u Kadıköy'deki evinde ağırladı. Mücadele sarı lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'ye galibiyet golünü Ener Valencia ve Micha Zajc attı. Galibiyetle Fenerbahçe puanını 77'ye yükseltirken, Galatasaray 82 puanla şampiyon ilan edildi. Antalyaspor'un ise 38 puanı var.Galatasaray deplasmanda rakibi Ankaragücü'nü yenerek şampiyon olurken Fenerbahçe ikinci sırayı korudu.Başkan Ali Koç ve yönetimi, Antalyaspor maçı sırasında protesto edildi. Maçın bitmesine az bir zaman kala Sarı-lacivertli tribünler, "Söyleyin Sayın Başkan, sözlerinize ne oldu? Fener'i ne hale getirdin" şeklindeki tezahüratları ile yönetimi istifa etmeye çağırdı. Fenerbahçe taraftarları maçın sonlarına doğru Aziz Yıldırım için tezahürat yaptı.Galatasaray'ın galibiyet ilanıyla birlikte Fenerbahçe'nin şampiyonluk arzusu dokuz yıla yükseldi. Sarı lacivertliler, Ali Koç döneminde hiç kupa kazanamadılar.Fenerbahçe, 2022-2023 sezonuna umut verici bir başlangıç ​​yaptıktan sonra şampiyonluğu ezeli rakiplerinden birisi olan Galatasaray'a kaptırdı. Portekizli hoca Jorge Jesus iderliğindeki Sarı Lacivertli ekip, sezona büyük umutlarla başlasa da taraftarların gazabına son anda şampiyonluğu kaybetti. Fenerbahçe'nin dokuz yıllık şampiyonluk serüveni geçen sezon 2013/14'te mutlu sonla sonuçlanmıştı. Bu süre zarfında Galatasaray dört, Beşiktaş üç, Başakşehir ve Trabzonspor birer kez kazandı.