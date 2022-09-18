GÜNDEM
18 Eylül 2022 - 11:12

Kadın diş hekimi baba mesleklerini hem klinikte hem de tarlada sürdürüyor

İzmir'de babasından devraldığı klinikte hastalarına şifa dağıtan diş hekimi Yeliz Çulhan, ata topraklarından da kopamıyor. Kilometrelerce yol gelip Denizli'nin Çal ilçesinde bamya hasadı yapan kadın diş hekimi, sabah ezanın okunmasının ardından traktörüne binip tarlada mesaiye başlıyor.

GÜNDEM
18 Eylül 2022 - 11:12
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kadın diş hekimi baba mesleklerini hem klinikte hem de tarlada sürdürüyor


İzmir'in Bayraklı ilçesinde baba mesleğini sürdüren diş hekimi Yeliz Çulhan, çocukluğunu geçirdiği köyünden de kopamıyor. Ailesine ait tarlada bamya yetiştiren Çulhan, yoğun ve yorucu geçen hekimlik mesleğinden ayırdığı vaktinin çoğunluğunu doğup büyüdüğü köyünde geçiriyor. Hasat zamanı gelen bamyaları toplamak için sürekli İzmir'den Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Hançalar Mahallesi'ne gelen Çulhan, seher vaktinde bamya mesaisine başlıyor. Topladığı bamyaları traktörüne yükleyip köy evine götüren Çulhan, burada çocukluk arkadaşlarıyla birlikte kilosu 450-500 TL'yi bulan kuru bamya sahip olmak için iplere diziyor. Hem kinlikte aynı zamanda tarlada baba mesleklerini yaşayan Çulhan, büyükşehrin stresinden uzaklaşıp kendisine ek gelir de sağlıyor.



“Bir gün bile olsa köyümdeki tarlalarda geçirmek beni çok mutlu ediyor”

Sabah erken saatlerde tarlaya arkadaşlarından önce vardığını ve tarlada bamya toplamak için her geldiğinde çok sabırsız olduğunu aktaran diş hekimi Yeliz Çulhan, köyünde bir gün bile vakit geçirmenin kendisini mutlu ettiğini anlattı. Çulhan, mesleği gereği yaşadığı iş temposundan ama köyündeki tarlalarda çalışarak stres attığını söyleyerek, “Babam diş teknisyeni ve Bayraklı'da bu mesleği yaptıktan sonra ben diş hekimi olarak devam ettim. Benim bütün çocukluğum köyümde geçti. İzmir'de yoğun tempo ile çalışıyoruz. Özellikle pandemi döneminde ortalama 16 saat çalıştığım haftalar oldu. Yorulduğum zaman köyümde bulunan tanıdıklarımı arayıp veya ilk fırsat çıktığı anda gece yarısı bile olsa İzmir'den buraya geliyorum. Bir gün bile olsa köyümdeki tarlalarda geçirmek beni çok mutlu ediyor. Köyüme muhakkak hafta sonu geldiğimde arkadaşlara yarın bamya toplamaya gidiyor muyuz diye soruyorum. Sabah ezanı okunmadan önce tarladayım. Genelde arkadaşlarımdan önce varmış oluyorum” dedi.

“Saatlerce baş aşağı yapılan zor bir iş olduğu halde fırsat bulduğum an geliyorum”

Kentte yetişen bamyanın diğer bamyalara oranla daha lezzetli ve kaliteli olduğunu önemini vurgulayan Yeliz Çulhan, bamyanın sadece yağmur suyuyla yetiştiğine dikkat çekti. Çulhan, bamya toplamanın zahmetli olduğu halde severek işini yaptığını belirterek, “İzmir'de fırsat buldukça burada hem akrabalarıma yardım etmek için
hem de toprakla iç içe olmak için geliyorum. Bamya toplamak için sürekli gelip gidiyorum. Buranın bamyası çok değerli bir üründür. Sadece yağmur suyuyla beslenir. Ondan sonra tamamen kendi toprağın suyuyla büyüyen bir bamyadır. Çal bamyası ülke dışında bile değeri çok yüksek. O yüzden hem yardıma geliyorum bununla birlikte kendimde şarj oluyorum. Saatlerce baş aşağı yapılan zor bir iş olduğu halde fırsat bulduğum an geliyorum” şeklinde konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Manavgatlı yangın zedeler: 'Biz devletimize ve TOKİ’ye güvendik, şimdi evimizde oturuyoruz. Herkes güvensin'
Manavgatlı yangın zedeler: 'Biz devletimize ve TOKİ’ye güvendik, şimdi evimizde oturuyoruz. Herkes güvensin'
Kelebek hastası Büşra günlüklerini kitap haline getirdi
Kelebek hastası Büşra günlüklerini kitap haline getirdi
Damattan bahşiş almak için vinçle gelin arabasının önünü kesti
Damattan bahşiş almak için vinçle gelin arabasının önünü kesti
Genç kız kendisine alışamayan koyunlar için babası gibi giyinip türküler söylüyor
Genç kız kendisine alışamayan koyunlar için babası gibi giyinip türküler söylüyor
Erzincan polisi KPSS'ye geç kalmakta olan öğrenciyi 15 dakika kala sınava yetiştirdi
Erzincan polisi KPSS'ye geç kalmakta olan öğrenciyi 15 dakika kala sınava yetiştirdi
Sınava geç kalan KPSS adayları Usain Bolt’u aratmadı
Sınava geç kalan KPSS adayları Usain Bolt’u aratmadı
Son Haberler
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
KPSS’ye geç kalan adayların imdadına polis yetişti
KPSS’ye geç kalan adayların imdadına polis yetişti
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Çeşme'de yangın!
Çeşme'de yangın!
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Merdivenlerden düşüp iki ayağını kıran genç sınava ambulansla geldi
Merdivenlerden düşüp iki ayağını kıran genç sınava ambulansla...
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz
Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz
İkizlerinden biri kaybolan annenin 'oğlumu bulun' feryadı
İkizlerinden biri kaybolan annenin 'oğlumu bulun' feryadı
Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü
Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü
Manavgatlı yangın zedeler: 'Biz devletimize ve TOKİ’ye güvendik, şimdi evimizde oturuyoruz. Herkes güvensin'
Manavgatlı yangın zedeler: 'Biz devletimize ve TOKİ’ye güvendik,...
Yaşadığı eve çatıdan girmek isteyince feci şekilde can verdi
Yaşadığı eve çatıdan girmek isteyince feci şekilde can verdi
Ormanlık alanda duyduğu sese koşan kardeşi yıkan manzara
Ormanlık alanda duyduğu sese koşan kardeşi yıkan manzara
Sürücünün kontrolünden çıkan araç, 2 araca çarparak durabildi
Sürücünün kontrolünden çıkan araç, 2 araca çarparak durabildi