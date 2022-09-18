Kadın diş hekimi baba mesleklerini hem klinikte hem de tarlada sürdürüyor













İzmir'in Bayraklı ilçesinde baba mesleğini sürdüren diş hekimi Yeliz Çulhan, çocukluğunu geçirdiği köyünden de kopamıyor. Ailesine ait tarlada bamya yetiştiren Çulhan, yoğun ve yorucu geçen hekimlik mesleğinden ayırdığı vaktinin çoğunluğunu doğup büyüdüğü köyünde geçiriyor. Hasat zamanı gelen bamyaları toplamak için sürekli İzmir'den Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Hançalar Mahallesi'ne gelen Çulhan, seher vaktinde bamya mesaisine başlıyor. Topladığı bamyaları traktörüne yükleyip köy evine götüren Çulhan, burada çocukluk arkadaşlarıyla birlikte kilosu 450-500 TL'yi bulan kuru bamya sahip olmak için iplere diziyor. Hem kinlikte aynı zamanda tarlada baba mesleklerini yaşayan Çulhan, büyükşehrin stresinden uzaklaşıp kendisine ek gelir de sağlıyor.Sabah erken saatlerde tarlaya arkadaşlarından önce vardığını ve tarlada bamya toplamak için her geldiğinde çok sabırsız olduğunu aktaran diş hekimi Yeliz Çulhan, köyünde bir gün bile vakit geçirmenin kendisini mutlu ettiğini anlattı. Çulhan, mesleği gereği yaşadığı iş temposundan ama köyündeki tarlalarda çalışarak stres attığını söyleyerek, “Babam diş teknisyeni ve Bayraklı'da bu mesleği yaptıktan sonra ben diş hekimi olarak devam ettim. Benim bütün çocukluğum köyümde geçti. İzmir'de yoğun tempo ile çalışıyoruz. Özellikle pandemi döneminde ortalama 16 saat çalıştığım haftalar oldu. Yorulduğum zaman köyümde bulunan tanıdıklarımı arayıp veya ilk fırsat çıktığı anda gece yarısı bile olsa İzmir'den buraya geliyorum. Bir gün bile olsa köyümdeki tarlalarda geçirmek beni çok mutlu ediyor. Köyüme muhakkak hafta sonu geldiğimde arkadaşlara yarın bamya toplamaya gidiyor muyuz diye soruyorum. Sabah ezanı okunmadan önce tarladayım. Genelde arkadaşlarımdan önce varmış oluyorum” dedi.Kentte yetişen bamyanın diğer bamyalara oranla daha lezzetli ve kaliteli olduğunu önemini vurgulayan Yeliz Çulhan, bamyanın sadece yağmur suyuyla yetiştiğine dikkat çekti. Çulhan, bamya toplamanın zahmetli olduğu halde severek işini yaptığını belirterek, “İzmir'de fırsat buldukça burada hem akrabalarıma yardım etmek içinhem de toprakla iç içe olmak için geliyorum. Bamya toplamak için sürekli gelip gidiyorum. Buranın bamyası çok değerli bir üründür. Sadece yağmur suyuyla beslenir. Ondan sonra tamamen kendi toprağın suyuyla büyüyen bir bamyadır. Çal bamyası ülke dışında bile değeri çok yüksek. O yüzden hem yardıma geliyorum bununla birlikte kendimde şarj oluyorum. Saatlerce baş aşağı yapılan zor bir iş olduğu halde fırsat bulduğum an geliyorum” şeklinde konuştu.