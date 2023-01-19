Kadın erkek 121 personel alınacak! Kültür Bakanlığı duyurdu: KPSS'den 60-62-64 alanlar dikkat!







HANGİ KADROLARA NE KADAR ALIM YAPILACAK?







GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ASKERLİK ŞARTI

YAŞ ŞARTI

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

AŞÇI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

BAHÇIVAN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

BÜRO PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

ALIMLAR MÜLAKATSIZ YAPILACAK!

BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

16 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na personel alınacağı duyuruldu. Bu kapsamda bakanlık Devlet Tiyatroları'ndaki personel eksikliğini gidermek için mülakatsız 121 personel alımı yapacak.31 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ( 10 Kadın, 21 Erkek )59 Temizlik Görevlisi ( 28 Kadın , 31 Erkek ) 3 Şoför ( Erkek ), 1 Aşçı ( Erkek ), 1 Bahçıvan ( Erkek ), 26 Büro Personeli ( Erkek / Kadın )7- T.C vatandaşı olunması - Kamu haklarından mahrum olunmaması - Görevini yerine getirmesine engel sağlık probleminin olmaması - Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması - Hiçbir suçtan dolayı hükümlülüğünün olmaması - 18 yaşından büyük olması - Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmamasıAdayların 2022 yılı KPSS lise sınavı P94, ön lisans P93 ve lisans P3 puan türlerinden minimum 60 puan alması gerekiyor.Başvuruların yapılacağı son tarih itibari ile 35 yaşından büyük olunmaması gerekiyor.Adayların: - En az ön lisans mezunu olması - Minimum bir senedir silahsız özel güvenlik görevlisi kimliğinin olması - Erkeklerin 1.70, kadınların ise 1.65 cm boy şartına uyması - Vardiyalı çalışma sistemine uygun olması - Minimum fiilen 3 ay koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını kanıtlaması gerekiyor.Adayların: - Minimum lise mezunu olması - Minimum 3 ay temizlik hizmetinde çalıştığını kanıtlaması - Vardiyalı çalışma sistemine engel durumu olmaması gerekiyor.Adayların: - Lise mezunu olması - Geçerliliği devam eden D sınıfı sürücü belgesinin olması gerekiyor.Adayların: - Ön lisans mezunu olması - Minimum 3 aydır fiilen çalıştığını gösteren belgesinin olması ve e-Devletten alınacak 5120.10 (Aşçı) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü teslim etmesi gerekiyor.Adayların: - Ön lisans mezunu olması - Minimum 3 aydır fiilen çalıştığını gösterir belgesinin olması ve e-Devletten alınacak 6113.10 (Bahçıvan), 6113.03 (Çiftçi-Bahçıvan), 6113.04 (Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar) veya 6113.07 (Peyzaj Bahçıvanı) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü teslim etmesi gerekiyor.Adayların: - Lisans eğitim veren üniversitelerin n İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bölümlerinden mezun olması gerekiyor.Bakanlık tarafından alınacak sözleşmeli personeller için mülakat uygulaması yapılmayacaktır. Adayların KPSS puanlarına göre sıralama yapılacak ve en yüksek puandan en düşüğe göre alım yapılacak.İlan'ın Resmi Gazete'de yayımlandığı 16 Ocak 2023 tarihinde başvurular da başladı. Adayların başvuru yapabileceği son tarih ise 30 Ocak 2023 olarak belirlendi. Adaylar başvuru işlemlerini Devlet Tiyatroları kariyer adresinde gerçekleştirebilecekler.