Kadın futbol maçına hakem kararları damga vurdu! Beşiktaş'tan çok sert açıklama







Hakem kararları damga vurdu!







TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi A Grubu 9. haftasında ALG Spor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. Esra'nın 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 81'de Rosa Bella'nın, 90+1'de penaltıdan Eda'nın, golüne engel olamayan Beşiktaş maçın sonlarında da bir gol yiyince sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.Maçın bitiş düdüğü tartışmaları da beraberinde getirdi. Maçın sona ermesiyle Beşiktaş Yönetimi resmi sitesinden açıklama yayımladı. Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde: "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın ligin 9. haftasında ALG Spor ile oynadığı maçta yapılan hakem hataları başta olmak üzere sezon başından bu yana süregelen hatalar nedeniyle açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bu senenin başından itibaren sergilenen hakem kararlarından büyük bir endişe duyuyoruz. Geçen haftalarda Hatay karşısında olmayan bir penaltı verilmesiyle galibiyeti kaçırmıştık. ALG karşısında oynadığımız mücadelede ise maçı galip bir şekilde götürürken olmayan bir penaltı verilmesiyle takımımız kasıtlı olarak eksik bırakıldı. Hatay maçındaki senaryoya benzer bir şekilde takımımızın puanı yeniden elinden alındı. Üst üste alınan hakem kararlarının maça damga vurmasının ardından artık kulübümüze yönelik bir art niyet olduğunu düşünmekteyiz. Kulübümüz, ülkemizde kadın futbolun gelişimine öncülük etmiş, gelecekte de bu misyonunu sürdürmeye devam edecektir Beşiktaş olarak, sahada şanlı armamız için ter döken sporcularımızın haklarını her zaman sonuna kadar koruyacağımızın ve kadın futbolun adil bir ortamda gelişimi için gereken çabayı özveriyle göstereceğimizin bilinmesini isteriz."